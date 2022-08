Vivre! In Lake Country se termine en beauté avec une fréquentation record

Cette saison de Live! In Lake Country se termine vendredi (26 août) avec Ezra Kwizera.

Les foules aux concerts de cette année ont battu des records de fréquentation, ce qui en fait la meilleure saison à ce jour.

«Nous savions que les gens étaient prêts pour que ces concerts reviennent après que les restrictions pandémiques aient limité nos activités de plein air au cours des deux dernières années, mais nous ne nous attendions pas à voir la réponse que nous avons et nous ne pourrions pas être plus heureux», déclare Ryan Donn , coordonnatrice du développement culturel du district de Lake Country.

Kwizera est l’un des artistes et producteurs de musique les plus remarquables en Afrique et à l’international.

La musique commence à 19 h au Swalwell Park situé au 10090 Bottom Wood Lake Road. Le parc dispose également d’une zone pour enfants qui accueillera des activités amusantes, notamment du maquillage et du henné. N’oubliez pas d’apporter des chaises de jardin ou des couvertures pour vous asseoir.

