Vivre entre deux cauchemars – POLITICO

Cela fait 112 jours depuis RONEN et ORNE NEUTRA a parlé pour la dernière fois avec leur fils, OMERun soldat israélien et l’un des six Américains restants retenus en otage par le Hamas.

Les habitants de Long Island ont passé les trois derniers mois à essayer de ramener Omer chez lui – en assistant aux réunions de la Maison Blanche et en se rendant en Israël et au Qatar pour y parvenir. West Wing Playbook s’est enregistré cette semaine avec les Neutras, plus de trois mois depuis notre premier appel téléphonique. Cette conversation a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.

Comment a été cette période pour vous ?

Orna : Sur le plan émotionnel, nous en sommes restés là avec notre dernière conversation avec Omer, le 6 octobre. Sur le plan pratique, cela a été ces montagnes russes insensées, où nous sommes tout le temps en accélération à 100 %.

Ronen : Il n’y a ni jour ni nuit. Nous courons comme des rats en cage.

Vous avez voyagé partout.

Orna : Nous sommes allés à Washington plusieurs fois. Nous avons été au Congrès et rencontré différents comités qui abordent d’une manière ou d’une autre le Moyen-Orient et la question des otages. Nous avons rencontré le président Biden. Nous avons rencontré le conseiller à la sécurité nationale à plusieurs reprises. Nous sommes allés en Israël. Ronen était au Qatar. Il a rencontré le Premier ministre.

La réunion au Qatar a-t-elle été productive ?

Ronen : Le Qatar est très impliqué dans la négociation et la médiation de la situation. Le fait qu’il ait eu une rencontre face à face avec des personnes qui ont un véritable point de vue de la part des membres de sa famille – ils ont écouté les histoires.

Nous les avons remerciés pour la première version et les avons suppliés de sortir des sentiers battus, de penser à quelque chose de plus créatif. Par exemple, nous leur avons demandé de réfléchir à la manière dont ils pourraient influencer le Hamas et apporter des soins médicaux aux otages, ainsi que des médicaments et des drogues. Et quelques semaines plus tard, de la drogue est arrivée à Gaza.

J’ai également remis une lettre au Premier ministre contenant quelques mots que j’ai écrits à Omer. J’ai dit : « S’il vous plaît, essayez de le transmettre à mon fils. » Et il a dit : « Je ne peux pas promettre, mais je vais essayer. »

Qu’as-tu écrit?

Ronen : J’essayais de lui envoyer un peu de force. Nous t’aimons. Tu nous manques. Nous avons hâte d’être avec vous et de vous serrer dans nos bras, mais vous ne pouvez pas perdre espoir.

Vous avez également rencontré ce mois-ci le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et l’envoyé américain au Moyen-Orient Brett McGurk. Que vous a dit la Maison Blanche ?

Ronen : Une chose sur laquelle nous avons convenu est que le contenu de nos discussions resterait dans la salle.

Mais de manière générale, ils nous ont dit que des négociations étaient en cours. Tout d’abord, ils nous ont dit de ne pas croire tout ce que vous lisez. Et la seconde est que vous devez nous faire confiance. Il y a du mouvement, même s’il est progressif et lent. Gardez l’espoir. Ce n’est pas facile, mais nous travaillons pour vous.

Depuis notre dernière conversation, les appels à un cessez-le-feu se multiplient. Soutenez-vous cela ?

Orna : Il y a des voix dans les deux sens. L’autre jour, les médias ont rapporté qu’Israël avait proposé un cessez-le-feu et que le Hamas l’avait rejetée. C’est compliqué. Nous avons un seul objectif et une seule priorité : faire tout ce qui est nécessaire pour les faire sortir le plus rapidement possible.

Ronen : Nous sommes pleinement conscients de la situation politique complexe en Israël. Il est clair que rien ne se passera sans une sorte de cessez-le-feu, un cessez-le-feu temporaire, tout comme ce qui s’est passé dans la première version. Il faut y arriver, que ce soit permanent ou non.

Avez-vous obtenu des réponses sur l’état d’Omer ?

Ronen : Nous ne savons rien, sauf qu’ils ont diffusé à quelques reprises des vidéos d’otages. Cela vient généralement d’un point de vue très négatif, de choses qui se sont produites. Le problème, c’est que nous sommes dans le noir depuis 112 jours. Le bon côté, c’est que nous supposons qu’ils le gardent dans une zone très sécurisée où ils ne veulent divulguer aucune information.

Orna : Entre ces deux cauchemars, c’est là que nous vivons.

Comment gérez-vous cette incertitude ?

Ronen : Ma façon de gérer cela est d’essayer de me désengager dans une certaine mesure et de me concentrer sur l’action, et aussi, je l’espère, d’envoyer de bonnes énergies à notre fils. Nous pensons que c’est également important.

Avec d’autres familles d’otages, nous avons participé à un rassemblement à la frontière de Gaza avec d’énormes camions. Nous avons crié à nos proches, à travers les haut-parleurs, en espérant qu’ils puissent nous entendre. Et c’était la première fois que nous nous trouvions à quelques kilomètres, peut-être moins, de notre fils. On sent qu’il est proche.

Orna : Il est très facile de se décourager et de se sentir déprimé. Et ce n’est pas utile pour Omer. Donc la plupart du temps, vous essayez de supprimer ces sentiments et de vous concentrer sur l’action. Mais c’est à une égratignure. Au moment où nous parlons, j’y pense.

Panneaux de campagne pour les candidats républicains à la présidentielle, l'ancien président Donald Trump et l'ancienne ambassadrice de l'ONU Nikki Haley, à côté d'un panneau demandant aux électeurs d'écrire au président Joe Biden lors des élections primaires du New Hampshire de mardi dernier.

FAIRE LE TOUR : Président JOE BIDEN vendredi, il s’est entretenu séparément avec Amir CHEIKH TAMIN BIN HAMAD AL-THANI du Qatar et président égyptien ABDEL FATTAH AL-SISI sur les récents développements en Israël et à Gaza, ainsi que sur les efforts visant à libérer tous les otages restants pris par le Hamas.

CE QUE LA MAISON BLANCHE VEUT QUE VOUS LIRE : Cette pièce par CNN EDWARD-ISAAC DOVERE et ALAYNA TREENEqui rapportent que les récentes railleries de Biden à l’égard du président DONALD ATOUT – comme quand il l’a traité de « perdant » et de «ancien président » – se mettent dans la peau de son probable adversaire. Selon une personne proche de Trump, « cela le perturbe et lui fait perdre son message ». Cette personne a également qualifié la stratégie de « chose la plus intelligente que la campagne Biden ait jamais faite ». La campagne Trump veut faire l’élection sur des questions spécifiques comme l’immigration et l’économie, mais « Trump n’est pas assez discipliné pour ne pas répondre aux attaques de Biden », a déclaré la personne.

Porte-parole de campagne TJ CANARD republié l’article sur X.

QU’EST-CE QUE LA MAISON BLANCHE N’A PAS VOULEZ-VOUS LIRE : Cette pièce par WaPo’s YASMEEN ABUTALEB et ABIGAIL HAUSLOHNER, qui rapportent que plus de deux douzaines de législateurs expriment leurs inquiétudes concernant les récentes frappes aériennes américaines contre les Houthis au Yémen. Une lettre bipartite signée par près de 30 membres de la Chambre reflète la condamnation la plus ferme de la gestion des hostilités par le président au Moyen-Orient. Les législateurs affirment que la grève était « non autorisée » et violait la Constitution parce qu’elle n’avait pas reçu l’approbation préalable du Congrès.

ABSOLUMENT PERSONNE N’A VU CELA VENIR : La Maison Blanche met en œuvre de nouvelles directives pour s’assurer d’être correctement informée chaque fois qu’un secrétaire du Cabinet est incapable d’accomplir son travail, AP SEUNG MIN KIM rapports. Cette décision intervient après que le secrétaire à la Défense LLOYD AUSTIN a gardé secrète sa récente hospitalisation pendant des jours, suscitant des questions sur la transparence de l’administration Biden et sur le type de protocoles qu’elle avait mis en place pour la délégation de pouvoir.

PAS L’ACCUEIL LE PLUS CHALEUREUX : Directeur de campagne Biden JULIE CHÁVEZ RODRÍGUEZ s’est rendu vendredi dans le Michigan « pour aider à renforcer le soutien des groupes minoritaires au sein de l’État en ébullition à propos de la politique de l’administration au Moyen-Orient », notre NICHOLAS WU et ADAM CANCRYN rapport.

Chávez Rodríguez devait rencontrer divers élus locaux et dirigeants des communautés arabe, palestino-américaine, hispanique et noire du Michigan. Mais signe de la frustration croissante face à l’approche de Biden dans la guerre menée par Israël contre le Hamas, plusieurs dirigeants arabo-américains et musulmans ont décliné ses invitations à se rencontrer.

N’EST-CE PAS JUSTE… TATTE ? La campagne Biden ouvrira un bureau près de la Maison Blanche comme espace de travail pour les assistants présidentiels sur le point de partir MIKE DONILON et JEN O’MALLEY DILLON. L’espace servira également de lieu de rassemblement pour les responsables de la campagne voyageant entre DC et le siège de la campagne à Wilmington, Delaware, le WaPo. TYLER PAGER et MICHAEL SCHERER rapport.

Pour leur bien, nous espérons que Donilon et JOD pourront obtenir des bureaux plus spacieux, peut-être (croisons les doigts) avec des fenêtres.

NSC SHAKE UP : KATIE TOBINl’une des principales conseillères en immigration de Biden au Conseil de sécurité nationale, quittera son poste la semaine prochaine après trois ans de travail, a rapporté NBC. MONIQUE ALBA rapports. En tant que directrice principale de la politique transfrontalière, Tobin a joué un rôle clé dans l’élaboration de la stratégie d’immigration du président.

LE FISCAL COMETH : AVIVA ARON-DINEaujourd’hui directeur adjoint du Conseil économique national, rejoint le département du Trésor pour remplacer LILY BATCHELDERle secrétaire adjoint sortant chargé de la politique fiscale, notre DANIEL LIPPMAN et BRIAN FALER écopé pour nos abonnés Pro. TOM OUEST, sous-secrétaire adjoint chargé de la politique fiscale, quittera également le département dans les prochaines semaines. Une partie de son portfolio sera reprise par SHELLEY LÉONARDle conseiller législatif adjoint en matière fiscale.

-TED LEE, désormais conseiller principal, obtient un titre nouvellement créé : secrétaire adjoint adjoint à la politique et à l’exécution fiscales. Il se concentrera sur l’augmentation du recours aux énergies propres, au crédit d’impôt pour enfants et à d’autres dispositions. SCOTT LEVINE a également rejoint le bureau ce…