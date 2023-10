« Vivre dans les derniers jours » : les horreurs des terroristes du Hamas et la guerre en Israël sont-elles liées aux prophéties de la fin des temps ?

L’expert en prophétie Jeff Kinley, auteur du nouveau livre, «La grande finale de Dieu« , estime que la guerre en Israël est une preuve supplémentaire que nous vivons potentiellement « les derniers jours ».

Parlant des signes de la fin des temps de manière plus générale, Kinley a déclaré que les prophéties bibliques prédisent clairement beaucoup de choses sur le futur conflit en Israël.

« [It discusses] des guerres et des rumeurs de guerres qui vont avoir lieu, des tremblements de terre qui se produisent en ce moment », a-t-il déclaré. « Toutes ces choses qui se produisent sont les précurseurs, je crois, des événements réels de la fin des temps que nous voyons dans [the book of] Révélation. »

Kinley a poursuivi : « Donc, dans mon esprit, c’est juste une confirmation supplémentaire que nous vivons une époque très instable, mais aussi une époque très prophétique. »

L’auteur, qui devait arriver à Tel Aviv cette semaine mais a été contraint d’abandonner ses projets après l’attaque de la Terre Sainte par le Hamas, s’est penché davantage sur la prophétie sur Israël dans la Bible, expliquant comment les événements bibliques à venir dépendent du retour d’Israël sur la carte – quelque chose cela ne s’est produit qu’en 1948.

Kinley a comparé la réémergence d’Israël 1 900 ans après le siège de Jérusalem par Rome en 70 après JC à un « miracle ».

Alors que l’Apocalypse mentionne explicitement Israël comme étant la clé de ces événements, beaucoup ont eu du mal avant 1947 à voir comment tout cela pourrait littéralement se dérouler, a déclaré Kinley.

Mais une fois qu’Israël est revenu après les horreurs de l’Holocauste, ce récit a changé. Et avec cette clarté est venu le chaos.

« Il n’y a eu que des conflits depuis lors, parce que Satan et les nations environnantes ne veulent pas qu’ils occupent la terre que Dieu a promise à Abraham… Satan est très territorial et Dieu a promis cette terre à Abraham, et donc je pense que c’est l’une des choses. c’est vraiment un signe révélateur.

Kinley a déclaré qu’il était remarquable que les Juifs soient revenus dans leur pays « après 20 siècles de dispersion dans 70 nations », comparant ce retour au « miracle de la Méditerranée ».

L’auteur a déclaré que Dieu envoie des signes au monde pour qu’il prête attention aux prophéties bibliques, notant sa prédominance dans l’Ancien Testament.

« On dit que tous les prophètes de l’Ancien Testament, à l’exception de Jonas, prédisent d’une manière ou d’une autre le rassemblement des Juifs en Terre Sainte », a déclaré Kinley. « La raison pour laquelle cela est si important est que, si nous regardons les prophéties de la fin des temps, selon lesquelles le livre de l’Apocalypse et de Daniel [among other texts]aucune de ces prophéties ne peut réellement se réaliser à moins qu’Israël ne soit dans le pays.

