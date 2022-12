“Vivre dans la peur” – Les Fidji revendiquent la violence après les élections, le Premier ministre refuse d’admettre la défaite électorale

L’armée a été déployée aux Fidji à la suite d’une élection.

Le Premier ministre Frank Bainimarama a perdu le vote populaire.

Il dit que le but de l’armée est de maintenir “la loi et l’ordre”.

Le Premier ministre de longue date des Fidji a déclaré jeudi que l’armée avait été déployée pour maintenir “la loi et l’ordre”, l’ancien chef du coup d’État ayant refusé de concéder sa défaite après une élection serrée.

Le Premier ministre Frank Bainimarama, qui dirige les Fidji depuis son arrivée au pouvoir lors d’un putsch militaire en 2006, a cité des informations non fondées faisant état de violences ethniques après le vote comme raison du déploiement.

“Tant qu’il est de notre responsabilité de servir au gouvernement, nous remplirons notre devoir pour la sécurité de chaque Fidjien”, a-t-il déclaré dans ses premiers commentaires publics depuis les élections du 14 décembre.

Ce vote devrait mettre fin au long règne de Bainimarama, avec une coalition d’opposition bricolée par un autre ancien chef du coup d’État, Sitiveni Rabuka, obtenant suffisamment de sièges pour une majorité parlementaire.

Cependant, Bainimarama a refusé de concéder la défaite et ses alliés ont retardé la séance parlementaire pour nommer Rabuka comme prochain Premier ministre.

Les Fidji ont été secouées par quatre coups d’État et une mutinerie militaire au cours des 35 dernières années. On s’inquiète de plus en plus que Bainimarama se prépare à ce que l’armée entre à nouveau dans le processus politique.

Son allié, le commissaire de police Sitiveni Qiliho, a affirmé plus tôt avoir des “renseignements” non spécifiés sur “des troubles civils planifiés”, alors qu’il cherchait à justifier le déploiement militaire.

L’armée dispose de larges pouvoirs pour intervenir dans la politique en vertu de la constitution des Fidji, détenant à tout moment la “responsabilité générale” d’assurer “la sécurité, la défense et le bien-être des Fidji et de tous les Fidjiens”.

Le ministère néo-zélandais des affaires étrangères a été le premier d’un pays voisin à appeler à la retenue après que la nouvelle du déploiement militaire a été rendue publique.

Un porte-parole du ministère a déclaré à l’AFP :

Nous encourageons tous les partis à permettre au processus constitutionnel de se dérouler.

Le commandant militaire des Fidji, Jone Kalouniwai, aurait assuré aux diplomates étrangers avant le vote qu’un coup d’État n’était pas envisagé.

Jon Fraenkel, professeur à l’Université Victoria de Wellington qui vient de rentrer des Fidji, a déclaré que les assurances de l’armée « doivent être très fortement remises en question ».

La nouvelle que l’opposition était parvenue à un accord de coalition a vu les Fidjiens descendre dans les rues pour célébrer ce qu’ils croyaient être la fin d’une décennie et demie de régime semi-autoritaire.

Un policier patrouille dans une rue de Suva, la capitale des Fidji. AFP PHOTO : Léon Lord, AFP

Bien qu’il ne soit pas un autocrate pur et simple, Bainimarama a fréquemment vu son gouvernement utiliser le système judiciaire pour écarter les opposants, faire taire les critiques et museler les médias.

Peu de temps après la conclusion de l’accord de coalition, la police s’est dite préoccupée par les informations faisant état d'”incidents de lapidation” post-électoraux et de violences contre la minorité indo-fidjienne, qui a eu tendance à soutenir Bainimarama.

La force a admis plus tard que les informations n’avaient pas fait l’objet d’une enquête approfondie, mais le commissaire de police Qiliho a doublé ses allégations de conflits intestins jeudi.

Il a dit:

La police fidjienne et les forces militaires de la République des Fidji reçoivent de plus amples informations et signalent des menaces proférées à l’encontre de groupes minoritaires qui vivent désormais dans la peur.

“Les attaques continues contre les groupes minoritaires ont aggravé la situation tendue actuelle.”

Ces affirmations ont été rejetées par Mahendra Chaudhry, le premier Premier ministre indo-fidjien du pays, qui a été évincé lors d’un coup d’État en 2000.

“Je ne vois aucune preuve d’agitation ici, les gens sont calmes et ils attendent que le président convoque le parlement pour qu’un Premier ministre soit élu”, a-t-il déclaré à l’AFP.

“Je n’ai aucune preuve d’agitation et mes hommes non plus dans d’autres districts. Ce n’est pas ce que nous entendons sur le terrain.”

“L’opposition a obtenu plus de voix et la constitution est très claire sur le processus à suivre dans une telle situation. La bonne chose à faire maintenant pour tout le monde est de se conformer à l’exigence constitutionnelle”, a déclaré Chaudhry.

Rabuka a publié un communiqué jeudi soir disant que tout rapport d’incidents violents était “dérangeant”.

“J’exhorte le peuple fidjien à respecter l’état de droit et à permettre au processus politique de se poursuivre sans entrave”, a déclaré Rabuka.

“La coalition aspire à la transition pacifique du pouvoir.”