Vivre avec un cochon de couverture ? Voici pourquoi vous devriez dormir avec 2 édredons

Un Américain sur trois déclarent que leur partenaire affecte négativement leur sommeil. Peu importe à quel point nous aimons nos partenaires, parfois, ils sont la raison pour laquelle nous ne pouvons pas dormir la nuit. Qu’il s’agisse de ronfler ou de voler toutes les couvertures la nuit, des besoins de sommeil incompatibles peuvent grandement affecter la qualité de votre sommeil.

Si vous êtes à votre point de rupture et que vous avez besoin de fermer les yeux, la méthode de sommeil scandinave peut considérablement améliorer la façon dont vous dormez la nuit. Voyons ce que c’est et pourquoi vous devriez l’essayer.

Quelle est la méthode de sommeil scandinave ?

La méthode de sommeil scandinave est courante dans certaines parties du monde – la Suède, la Norvège, le Danemark et certaines autres parties de l’Europe. L’idée est simple : au lieu de partager une couverture la nuit, vous et votre partenaire avez chacun la vôtre. Il ne s’agit pas d’éviter l’intimité ou de sacrifier une partie de votre relation. Il s’agit de prioriser vos besoins de sommeil afin que vous puissiez tous les deux vous réveiller bien reposés et pleins d’énergie.

La plupart des gens utilisent deux édredons de taille simple ou couettes pour la méthode de sommeil scandinave. Ce style de sommeil fonctionne généralement mieux sur matelas roi pour donner le plus de place aux couvertures séparées. Cependant, matelas reine fonctionne bien pour la plupart des gens.

Traditionnellement, vous renoncez pour cela au drap plat partagé. Si vous êtes comme moi et aimer les draps plats, vous pouvez toujours opter pour deux draps plats également. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire.

Deux couettes peuvent vous aider à mieux dormir

Partager une couette avec votre partenaire n’est peut-être pas la meilleure option pour vos besoins, et ce n’est pas grave. Le sommeil est par nature un sport à joueur unique. Ce n’est pas quelque chose que vous devez partager avec votre partenaire. Pour de nombreuses personnes, partager une couverture n’est peut-être pas la meilleure solution pour la qualité de votre sommeil. Une étude a révélé que le partage d’édredons entraînait 30 % de sommeil interrompu en plus.

En ayant chacun une couverture, la bataille de tir à la corde à moitié endormi est terminée, et il en va de même pour toutes les fois où vous vous réveillez parce que vous avez froid et sans couverture. Vous pouvez également ajuster les positions la nuit sans vous soucier d’affecter votre partenaire.

N’oubliez pas que la méthode de sommeil scandinave n’est pas réservée qu’à ceux qui vivent avec un accroc aux couvertures. C’est une bonne option pour tous ceux qui se tournent et se retournent ou qui ont un rythme de sommeil différent qui peut réveiller leur partenaire.

Vous pouvez personnaliser votre expérience de sommeil

Quand mon petit ami dort, il se transforme en une mare (presque littérale) de lave, retirant la couverture pour se rafraîchir. Je ne suis pas comme ça; J’aime m’enfouir dans ma couverture toute la nuit.

Avoir deux couvertures permet une personnalisation de la température. La température est essentielle lorsque nous dormons – elle se déclenche lorsque on s’endort et on se réveille. Avoir trop chaud ou trop froid interrompra notre rythme circadien.

Si votre partenaire a le sommeil chaud et ne veut utiliser qu’un drap alors que vous aimez vous envelopper dans un doudou burrito, alors vous avez cette liberté. Vous avez le choix d’utiliser une couette, une couverture pelucheuse ou une couette légère, tandis que votre partenaire pourrait n’utiliser rien du tout ou quelque chose de plus substantiel, comme un couverture lestée.

Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours faire des câlins aussi facilement qu’avant.

Deux couvertures résoudront-elles tous vos problèmes ?

Si vos problèmes de sommeil sont dus à votre trouble du sommeil sous-jacent ou à celui de votre partenaire, l’utilisation de deux couvertures ne résoudra pas les choses. Bien que cela puisse vous aider à vous protéger contre des troubles du sommeil supplémentaires. Le sommeil est essentiel pour la santé. Lorsque nous dormons, notre corps passe en mode recharge. Dormir suffisamment en résultera dans une meilleure mémoire et concentration, un système immunitaire plus fort et une meilleure santé cardiaque. Si vous êtes ne pas dormir suffisamment la nuitil est important de comprendre pourquoi.

Cela peut être aussi simple que d’utiliser le mauvais oreiller ou de dormir sur un matelas trop vieux et doit être remplacé. Cependant, cela pourrait être quelque chose de plus grave comme apnée du sommeil ou insomnie qui peuvent considérablement perturber votre sommeil. Il est préférable de parler à votre médecin si vous ne dormez pas bien pour explorer les causes sous-jacentes.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.