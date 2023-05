Vivre avec les effets secondaires de la fibrillation auriculaire

Ses médecins lui rappellent qu’une bonne activité physique n’a pas besoin d’être intense. « Il suffit de se lever et de bouger ou de marcher. … Il n’est pas nécessaire que ce soit une course », déclare Hinrichs. « Montez et descendez les escaliers, ou garez (votre voiture) loin de la porte au lieu d’être aussi près que possible. »

Grâce à une alimentation saine et à beaucoup de mouvement, Hinrichs a pu perdre du poids et gérer sa fibrillation auriculaire.

Mais la compétence la plus importante qu’elle a acquise depuis son diagnostic était plutôt un changement de mentalité. « J’ai réalisé qu’en tant que mère, vous passez tout votre temps à vous assurer que tout le monde est en bonne santé. … Souvent, nous ne prenons pas soin de nous-mêmes », déclare Hinrichs. « Mon plus grand changement est de me mettre en premier. »

Au début, elle avait du mal à se concentrer sur sa santé. Mais elle s’est rendu compte que, pour prendre soin de sa famille, elle devait donner la priorité à son propre bien-être.

Maintenant, avec l’aide de ses trois enfants, elle s’assure de se déplacer chaque jour et de communiquer avec sa famille si elle ne se sent pas bien.

Hinrichs exhorte toute personne atteinte de fibrillation auriculaire à demander de l’aide lorsqu’elle en a besoin. Une vie réussie avec AFib passe par un effort de groupe, dit-elle. « Il ne s’agit pas seulement de l’individu. C’est la famille. Ce sont les gens autour de vous. Ils ne sauront pas à moins que vous leur disiez. Parlez pour vous-même.