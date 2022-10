Vivre avec le vitiligo change la vie

Comment j’ai avancé

Un jour, j’ai accidentellement renversé une tache de meuble sur mon bras. J’ai été étonné de voir que la couleur correspondait à ma peau et cachait une tache blanche de vitiligo. J’ai alors décidé de créer une tache non toxique pour la peau afin de camoufler le vitiligo. Au cours des années suivantes, j’ai tout essayé, des teintures capillaires et des produits au henné aux colorants alimentaires et aux pigments pour les sourcils. Rien n’a fonctionné, mais je n’ai pas abandonné. Dans mes recherches, j’avais lu des commentaires sur des vidéos YouTube de ces jeunes filles dévastées par cette condition. Les voir écrire qu’elles ne voulaient pas quitter la maison et s’inquiéter de ne jamais avoir de petit ami m’a brisé le cœur. J’ai fait du ministère auprès des jeunes et je savais avec quelle facilité les adolescents et les jeunes adultes pouvaient sombrer dans la crise. Je voulais les aider.

Puis j’ai remarqué une publicité pour l’autobronzant de Fake Bake. J’ai contacté l’entreprise avec un argumentaire pour un produit conçu spécifiquement pour les personnes atteintes de vitiligo. Ils m’ont répondu le jour même. Un an plus tard, Vitiligo Vanquish de Fake Bake était sur le marché. Cela a changé ma vie : je l’applique deux fois par semaine sur mes boutons avec des retouches plus fréquentes sur mes mains.

Pour moi, trouver un moyen de couvrir mes taches m’a donné la confiance nécessaire pour faire des choses comme aller dans les magasins ou serrer la main sans me soucier des regards ou des conversations gênants. Mais je reconnais aussi que certaines personnes ne veulent pas couvrir leur vitiligo, et c’est très bien aussi. Je n’ai pas honte de mes taches. J’aime juste sortir dans le monde comme une seule couleur.