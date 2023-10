Vivre avec le Fitbit Charge 6 – Vidéo

Haut-parleur 1 : Le Fitbit. Le Charge six possède de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui en font un excellent tracker de fitness. Le bouton revient pour une navigation plus facile. Il vous permet de diffuser vos données de fréquence cardiaque vers des applications et des équipements de gym pris en charge, et de nouvelles intégrations Google apportent des cartes et un portefeuille à votre poignet. Ai-je mentionné que Fitbit lui a également accordé une réduction de prix de 20 $ par rapport au prix de cinq lors de son lancement et qu’il fonctionne avec Android et iOS, mais oui, il y en a toujours un, mais c’est le premier Fitbit qui ressemble beaucoup plus à Google qu’à Fitbit, et si vous venez d’un [00:00:30] Fitbit plus ancien, il faudra peut-être un certain temps pour s’y habituer. Allons-y. Haut-parleur 1 : Le Charge Six est donc votre tracker de fitness standard. À l’extérieur, il y a un petit affichage AM, tout comme le Charge Five, mais sur le côté se trouve un nouveau bouton haptique que vous pouvez utiliser pour naviguer en appuyant sur n’importe quel écran pour revenir au cadran de votre horloge. Ou si vous êtes en train de vous entraîner, il fait défiler l’écran pour que vous puissiez facilement appuyer sur pause. Je n’ai pas eu trop de problèmes pour naviguer dans le Buttonless Charge Five, mais beaucoup de gens manquent vraiment le bouton, donc je suis content. [00:01:00] Fitbit a écouté les commentaires des utilisateurs. Il est disponible dans une seule taille de boîtier, mais vous obtenez deux tailles de bracelet dans la boîte. Mon poignet mesure 152 millimètres pour référence, vous pouvez donc avoir une idée de la façon dont il s’adapte, il est confortable à porter et l’idée est que vous allez vouloir le porter presque tout le temps car premièrement, la batterie dure beaucoup plus longtemps que votre montre intelligente moyenne. Et deuxièmement, il suit très bien le sommeil. Les notifications téléphoniques telles que les appels ou les SMS sont facturées. Six avec des réponses rapides uniquement prises en charge lorsqu’elles sont associées à un Android. Le grossissement dans Zoom est désormais pris en charge, vous pouvez donc désormais voir le petit écran [00:01:30] beaucoup plus facilement en quelques clics, ce qui constitue une excellente fonctionnalité d’accessibilité. Intervenant 1 : Au cas où vous l’auriez manqué, Fitbit a été acheté par Google il y a quelques années et, à cette époque, nous avons constaté une grande influence de Fitbit sur la montre Pixel, mais cette fois, c’est Fitbit qui est recherché sur Google. Vous bénéficiez de l’assistance Google Maps, ce qui vous permet de démarrer une promenade à pied, à vélo ou d’obtenir un itinéraire sur votre téléphone. Ensuite, vous verrez apparaître une navigation étape par étape sur votre poignet. Cela fonctionne très bien, mais vous devez quand même avoir le téléphone avec vous car le charge six n’a pas de fonction intégrée [00:02:00] Prise en charge LTE ou Google Map autonome. Google Wallet est également là et remplace Fitbit Pay, ce que je suis très heureux de voir. Mais saisir un code PIN pour payer des choses reste un processus fastidieux. Vous devez faire défiler cette liste de numéros de haut en bas à cause du petit écran. J’aimerais voir une meilleure façon de procéder, comme se débarrasser complètement de l’épingle. Intervenant 1 : Peut-être que fixer une limite de paiement depuis votre téléphone pourrait vous aider. Nous obtenons enfin des commandes musicales avec une charge Fitbit. Ouais, mais ce n’est pas que Roses. C’est grâce à la musique YouTube [00:02:30] et vous devez disposer d’un abonnement YouTube Music Premium pour écouter des chansons ou des listes de lecture depuis votre téléphone. Il y a un mois d’essai gratuit avec un tarif de six, mais après cela, vous devez payer maintenant. La plupart d’entre nous ont choisi un service de streaming, je préférerais donc de loin que Fitbit dispose de commandes musicales génériques qui fonctionnent avec n’importe quelle application de streaming sur votre téléphone. Il n’y a pas non plus de stockage de musique hors ligne ni de prise en charge pour stocker votre propre musique sur le Charge Six. Il fait simplement office de télécommande pour votre téléphone. J’aime toujours l’ancien Fitbit pour sa facilité d’utilisation, [00:03:00] mais avec la récente refonte, ce n’est tout simplement pas aussi facile à utiliser pour moi et vous devez convertir votre ancien compte Fitbit en compte Google pour utiliser le Charge Six. Haut-parleur 1 : Très bien, assez de plaintes. Parlons des bonnes choses. Amateurs de fitness, vous avez beaucoup à aimer du Charge Six, notamment la prise en charge de la diffusion des données de fréquence cardiaque en direct du tracker vers les équipements de gym pris en charge. Mais ce qui est plus utile pour moi, c’est la prise en charge de l’envoi des mêmes données de fréquence cardiaque à des applications de fitness telles que Peloton et Strava. Faites défiler vers le haut et trouvez la fréquence cardiaque [00:03:30] sur le réglage de l’équipement. Allumez-le, puis recherchez la charge six dans votre application prise en charge. Le voici sur Strava. Il se connecte très, très rapidement et lorsque vous êtes en séance d’entraînement, vous obtenez désormais des données de fréquence cardiaque, ce qui est génial. Fitbit a également emprunté certains des algorithmes de fréquence cardiaque utilisés sur la montre Pixel pour améliorer la précision. La société affirme qu’il est désormais 60 % plus précis que la charge cinq pour les types d’entraînement à l’aviron et au spinning, mais uniquement pour ces types d’entraînement, je suppose, car ils n’utilisent pas de GP S. Haut-parleur 1 : Mais j’ai demandé à Fitbit des commentaires sur [00:04:00] ce. J’ai comparé la charge six à une sangle pectorale pour un entraînement intensif et elle était assez proche, tout comme la charge cinq. Il a également fallu un peu de temps pour rattraper les pics d’activité intenses. Vous pourrez en savoir plus sur la fréquence cardiaque et la précision du GPS dans mes liens de révision en texte intégral dans la description. La charge six est livrée avec le même excellent suivi du sommeil que les Fitbits précédents et, Dieu merci, Fitbit n’a pas modifié l’interface pour cela, qui est, à mon avis, la plus facile à comprendre de toutes les montres et trackers. Vous recevez également un ECG avec des notifications régulières de rythme cardiaque et [00:04:30] le capteur de suivi du stress est exactement le même que celui de la charge cinq. J’aime le fait que le score de préparation quotidien prenne en compte l’activité du sommeil et la variabilité de la fréquence cardiaque et qu’il soit très utile pour déterminer si je dois prendre un jour de repos ou si je peux choisir de m’entraîner. Mais il s’agit d’une fonctionnalité premium de Fitbit et vous l’aurez deviné. Il s’agit d’un autre abonnement qui coûte 10 $ par mois, mais vous bénéficiez de six mois gratuits à l’achat de la charge. Six. Pour être clair, vous n’avez absolument pas besoin d’un abonnement YouTube Music Premium ou Fitbit premium pour utiliser le Charge Six. [00:05:00] Vous allez simplement manquer des choses comme les commandes de musique ainsi que les avantages premium Fitbit tels que ce score de préparation quotidien, des mesures de sommeil plus approfondies et des plans d’entraînement personnalisés pour n’en nommer que quelques-uns. Haut-parleur 1 : La durée de vie de la batterie a toujours été l’un des points forts de Fitbit et elle reste cependant bonne avec la charge six. Si vous utilisez des fonctionnalités clés, vous n’allez pas vous rapprocher de cette réclamation de sept jours de Fitbit avec l’affichage toujours actif à luminosité normale, l’entraînement AGPS, le suivi du sommeil et les notifications d’appels et de SMS. J’ai deux jours complets [00:05:30] hors de charge. Six. Changer l’affichage pour augmenter le réveil étendra la batterie et, dans les mêmes modes d’utilisation, j’ai pu passer entre quatre et cinq jours complets avant de charger. L’utilisation de la diffusion en direct de la fréquence cardiaque décharge la batterie très rapidement et après environ une heure d’entraînement, ma charge six avait chuté de près de 20 % et si vous utilisez les GP intégrés plutôt que de compter sur le mode dynamique ou d’utiliser le GP de votre téléphone. s, cela prolongera également la durée de vie de la batterie, [00:06:00] alors achetez-le, sautez-le ou essayez-le. Je dirais de l’acheter. S’il s’agit de votre premier Fitbit et que vous recherchez des fonctionnalités de remise en forme robustes avec quelques Google Smarts ajoutés, même s’il est moins cher que le Charge Five. Haut-parleur 2 : lors de son lancement, haut-parleur 1 : vous devez prendre en compte certains abonnements potentiels. à YouTube Music Premium, Fitbit Premium, ou peut-être aux deux, si l’on considère le coût total de possession sur la durée de vie de la charge. Six. Merci beaucoup d’avoir regardé. Comme toujours, si vous avez des questions auxquelles je n’ai pas répondu concernant l’accusation six, [00:06:30] n’hésitez pas à m’envoyer un commentaire, retrouvez-moi sur votre plateforme de médias sociaux préférée et assurez-vous de consulter ma critique en texte intégral qui est liée dans la description avec bien plus sur des choses comme la précision des capteurs. Je te verrai plus tard.