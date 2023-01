Vivre avec la Pixel Watch de Google pendant 3 mois m’a tout dit

Faire des mises à jour aux mois 1 et 2 sans revenir en arrière avec une autre au mois 3 n’a pas de sens dans mon cerveau, alors bon, nous sommes de retour pour parler brièvement de la vie avec une Pixel Watch après un quart d’année. Oui, j’ai eu la première montre intelligente de Google au poignet pendant la majeure partie des 3 derniers mois, si vous pouvez le croire.

Pour ceux qui l’ont manqué, regarder mon avis, 1 mois d’enregistrement et 2 mois d’enregistrement pourraient en valoir la peine avant de continuer dans ce post car ce sera vraiment bref. Je n’ai pas grand chose à ajouter après 3 mois, puisque rien n’a vraiment changé. J’ai cependant quelques remarques à faire.

Beaucoup de la même chose

Après 3 mois complets de vie avec la Google Pixel Watch, je ne peux pas dire exactement que je m’attendais à des changements majeurs ou que l’expérience change beaucoup à partir de ces premières semaines, et eh bien, c’est là que nous en sommes. La Pixel Watch d’aujourd’hui est comme la Pixel Watch du mois 1 et ça va.

Cela signifie que le design est toujours magnifique, les performances sont très bonnes, la durée de vie de la batterie est d’une journée complète + (avec AOD désactivé) et je suis profondément investi dans l’intégration Fitbit. Cela signifie également que j’ai les mêmes reproches concernant les changements de logiciel que j’aimerais voir, que la situation du groupe n’est pas excellente à moins que vous n’achetiez ces adaptateurs bon marché, et que j’aimerais pouvoir quitter l’affichage permanent au chaque jour sans souci.

Dans l’ensemble, j’aime toujours beaucoup la Pixel Watch, même si je peux clairement admettre qu’elle n’est pas parfaite. C’est actuellement ma smartwatch préférée et le sera probablement pendant un certain temps car je ne vois rien à l’horizon pour la remplacer. Les montres Samsung ne sont tout simplement pas pour moi.

Quelques mises à jour

S’il y a un domaine qui m’a un peu surpris, c’est dans les mises à jour. Google a sorti les mises à jour de Pixel Watch hors de la boîte et en décembre et janvier pour corriger un certain nombre de bogues. Bien que je n’appellerais pas nécessairement l’un ou l’autre une mise à jour majeure, ce sont des mises à jour !

Je pense que ma surprise vient du manque de mises à jour de la plupart des fabricants de smartwatch Android. Samsung est assez bon pour mettre à jour ses montres, mais le reste de l’industrie est horrible. Mon cerveau a clairement été empoisonné par l’histoire et j’aurais probablement dû m’attendre à ce que Google soit meilleur. Je suis content de voir qu’ils l’ont été.

J’attends avec impatience les mises à jour régulières et j’espère que cela mènera à des goodies Feature Drop.

J’ai acheté ce nouveau boîtier maladroit et je l’aime bien

Les gens de Caseology ont fabriqué un boîtier / groupe Pixel Watch appelé le Nano Pop qui coûte 29,99 $ (achetez-le ici). Il s’agit d’un boîtier en silicone qui s’enroule autour de la Pixel Watch et sert ensuite de bracelet qui enveloppe votre poignet. Cela change complètement l’ambiance générale de la Pixel Watch, la transformant davantage en une montre de sport (comme une Garmin ou une Polar) qu’en le style classique que j’aime tant.

Cela dit, je l’ai totalement acheté. Oui, je sais à quel point c’est maladroit et qu’il cache le magnifique design de la Pixel Watch, mais j’aime essayer de nouvelles choses. Je passe aussi beaucoup de temps à la salle de sport et j’ai suffisamment cogné la Pixel Watch pour craindre qu’il ne me faille pas longtemps avant de rayer sévèrement son verre bombé ou de le fissurer. Alors j’essaie ça ! Je peux vous dire comment ça se passe.

Je suis parti en voyage, j’ai laissé la Pixel Watch derrière moi

S’il y a une nouvelle que je dois absolument partager sur le mois passé avec la Pixel Watch, c’est dans la décision que j’ai prise avant de partir en voyage que j’ai fait il y a environ une semaine. Lors de l’évaluation de toutes les conneries que je devrais apporter avec moi lors d’une excursion de 4 nuits, j’ai regardé ma Pixel Watch, puis je lui ai parlé doucement avant de l’enlever et de la laisser sur mon bureau. Je l’ai plutôt échangé contre une Apple Watch Ultra.

Pourquoi? Autonomie et charge de la batterie. Aussi facile qu’il soit de retirer la Pixel Watch chaque matin et de la mettre sur un chargeur à la maison, je craignais que trouver le temps de laisser cela se produire lors d’un voyage ne soit pas si facile. Lorsque nous voyageons, nous essayons de faire trucs tout le temps, donc cela signifie entrer et sortir d’une location, dans les bois ou une brasserie ou dans une aventure pour enfants et vice-versa.

Je savais que l’Apple Watch Ultra durerait 2 à 3 jours avec une seule charge et que je ne m’inquiéterais pas. Il se charge également assez rapidement et j’ai compris qu’il faudrait une seule charge pendant le voyage plutôt que 4 d’entre eux sur la Pixel Watch.

Donc, en réalité, cela se résumait à ce que c’était un autre chose Je ne voulais pas m’inquiéter. Je suis maintenant de retour sur la Pixel Watch avec cet étui loufoque, mais j’ai pensé que je vous ferais part de cette décision si, pour une raison quelconque, vous vous posiez des questions sur votre prochain voyage. C’est le choix que j’ai fait. J’en ferai peut-être une autre la prochaine fois.

Autres possesseurs de Pixel Watch, des avis après 3 mois ?