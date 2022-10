Vivre avec la maladie de Crohn : ma routine quotidienne

Planifier et ajuster

En ce moment, je suis plutôt bien placé. Je travaille maintenant à domicile, en tant que recruteur pour une entreprise de technologie, et cela fait une énorme différence. Une grande partie de mon anxiété dans le passé était liée au fait d’être dans un bureau et d’être malade. Maintenant que je peux travailler à distance, cela change tellement la donne.

Mais la maladie de Crohn affecte toujours mon quotidien. J’ai des jours où je me sens malade et j’ai besoin de me reposer et de changer mes plans pour que je sois à la maison et non quelque part.

Peu importe à quel point j’ai planifié ma journée ou ma semaine, si je ne me sens pas bien, c’est ce qui prime. J’aime être une personne très programmée. Mais je dois encaisser les coups et avoir un plan B.

Le plus grand défi est de gérer mon sommeil et mon stress. Ils sont tous deux très influents dans les poussées de symptômes. Je dois dormir au moins 8 heures, quoi qu’il arrive. Et j’essaie d’incorporer du temps pour déstresser, comme lire un livre ou me détendre à la fin de la journée.

Aller en thérapie aide également à compenser le stress et fait maintenant partie de mon programme bien ancré de soins personnels.