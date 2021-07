Vivre au-delà de 110 ans est de plus en plus probable, conseils de longévité

Les chances de vivre au-delà de 110 ans sont de plus en plus probables, selon un nouveau étude de l’Université de Washington, qui a utilisé la modélisation mathématique utilisée pour prédire la probabilité que des personnes deviennent des « supercentenaires » dans les années 2020 à 2100.

Les chercheurs ont découvert qu’il est « extrêmement probable » de voir le record du plus vieux humain battu au cours de ce siècle, a déclaré Michael Pearce, auteur de l’étude et doctorant à l’Université de Washington.

A ce jour, le personne la plus âgée à avoir jamais vécu était Jeanne Calment, une Française décédée en 1997 à l’âge de 122 ans et 164 jours.

Selon Pearce, il y a une probabilité de 68 % qu’une personne atteigne l’âge de 127 ans d’ici 2100, et une probabilité de 13 % qu’une personne atteigne l’âge de 130 ans.

Entre autres facteurs, les progrès de la médecine et de la biologie du vieillissement ont influencé la durée de vie potentielle des gens. En effet, tant de progrès ont été réalisés dans le domaine de la biologie du vieillissement que certains experts pensent que nous allons pouvoir éventuellement « guérir » le vieillissement.

« L’hypothèse selon laquelle les progrès progressifs du mode de vie et de la médecine que nous avons observés au cours des 200 dernières années environ se poursuivront au cours des 80 prochaines années peut être pessimiste compte tenu des progrès de la biologie du vieillissement », déclare Andrew Steele, scientifique et auteur de « Ageless : La nouvelle science de vieillir sans vieillir. »

« Je pense qu’il existe un potentiel pour des percées beaucoup plus excitantes en ciblant le processus de vieillissement plutôt que des maladies particulières », dit-il.

Par exemple, les chercheurs étudient comment cibler les cellules vieillissantes appelées « cellules sénescentes. » À la place de diviser et fabriquer de nouvelles cellules, les cellules sénescentes traînent et libèrent des produits chimiques et des molécules qui perturbent les autres cellules saines et déclenchent une inflammation. Le nombre de cellules sénescentes d’une personne augmente avec l’âge, mais études sur des souris montrer qu’ils peuvent être enlevés et potentiellement augmenter leur durée de vie.

Steele dit que ce n’est « pas une projection de science-fiction lointaine » d’imaginer des gens qui sont actuellement en vie atteignant plus de 120 ans avant 2100. étude séparée publiée en mai a examiné les marqueurs biologiques du vieillissement dans le sang des gens et a constaté que les humains dans un environnement sans stress et sans maladie sont théoriquement capables de vivre jusqu’à 150 ans.

En attendant, il y a des choses que les gens peuvent faire pour allonger leur espérance de vie.

UNE Étude 2018 de Harvard ont constaté que ceux qui suivaient cinq habitudes simples – manger une alimentation saine de haute qualité, faire au moins 30 minutes ou plus par jour d’activité physique modérée à vigoureuse, maintenir un poids corporel sain, ne pas boire de quantités excessives d’alcool et ne pas fumer – augmentaient espérance de vie jusqu’à 10 ans. Des recherches plus récentes suggèrent que manger deux portions de fruits et trois portions de légumes est associé à des taux de mortalité plus faibles.

Dans les régions du monde où les gens vivent le plus longtemps, également appelées « zones bleues », des habitudes spécifiques contribuent à la longévité, selon Dan Buettner, membre du National Geographic et journaliste. Par exemple, avoir au moins trois amis proches sur lesquels vous pouvez compter pour un soutien émotionnel, marcher tous les jours et faire une sieste de 20 minutes cinq jours par semaine sont autant de choses qui se sont avérées améliorer la durée de vie, a-t-il déclaré précédemment à CNBC Make It.

Selon Steele, se brosser et se nettoyer les dents peut réduire le risque de maladie cardiaque et de démence. Une bonne hygiène bucco-dentaire permet de se débarrasser de l’inflammation chronique de bas niveau qui peut entraver votre système immunitaire.

Les chercheurs de l’Université de Washington ont utilisé les données du Base de données internationale sur la longévité, qui suit les « supercentenaires » ou les personnes de plus de 110 ans dans 13 pays, dont les États-Unis, pour leurs découvertes. Les chercheurs n’ont pas cherché des moyens de prolonger votre durée de vie.

