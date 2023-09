Vivre au Caire et aspirer à Omdurman

Le journaliste arabe de la BBC, Mohamed Osman, est retourné dans son pays d’origine, le Soudan, pour la première fois depuis qu’il a été contraint de fuir après le déclenchement de la guerre en avril, et réfléchit à la manière dont le pays a changé.

Après cinq mois d’envie de rentrer chez moi, même l’air chaud et humide de la ville côtière de Port-Soudan me semblait rafraîchissant sur le visage.

J’étais enfin chez moi – pas un étranger ou un réfugié dans un autre pays, en l’occurrence l’Égypte – une nation avec laquelle nous, Soudanais, entretenons des liens étroits. La plupart des habitants des deux pays parlent la même langue, mangent la même nourriture, appartiennent à la même foi et partagent même le Nil.

Mais ce n’est pas chez moi.

Une femme âgée, qui se trouvait sur le même vol que moi, était bien plus émue, pleurant de joie lorsque nous sommes arrivés sur le sol soudanais, en se rappelant comment elle s’était rendue en Égypte pour un traitement médical – et s’y était retrouvée coincée une fois que le Soudan s’est plongé dans une crise. guerre civile en avril.

Le conflit a été déclenché par un différend entre ses deux puissants généraux – le dirigeant militaire Abdel Fattah al-Burhan, Burhan et son adjoint devenu rival, Mohamed Dagalo, mieux connu sous le nom de Hemedti.

J’étais venu pour une brève visite à Port-Soudan, car ma ville natale, Omdurman, est toujours détruite par la guerre. Mon cœur me faisait mal de ne pas pouvoir y revenir.

Omdurman est un foyer de violence, coûtant la vie à de nombreuses personnes innocentes, dont un ami proche qui a été touché par des balles perdues chez lui alors que les combats faisaient rage entre les troupes gouvernementales et les Forces de soutien rapide (RSF) du général Dagalo.

Quant à la femme qui m’accompagnait dans l’avion, elle était définitivement revenue, car sa ville natale – dans l’État de Gezira – est paisible, du moins pour le moment.

Nous avions tous deux pris le vol de deux heures entre la capitale égyptienne, le Caire, et Port-Soudan. Il s’agissait du premier avion de ligne à atterrir au Soudan depuis le début de la guerre.

L’aéroport de Port-Soudan est le seul à avoir ouvert ses portes. Les autres aéroports restent fermés – y compris le principal aéroport international de Khartoum, car la capitale – comme Omdurman de l’autre côté du Nil – est touchée chaque jour par des frappes aériennes, des échanges de tirs et des tirs d’artillerie.

Il existe désormais des vols quotidiens vers Port-Soudan – tous complets, principalement avec des personnes âgées, retournant vers des petites villes et des villages qui n’ont pas été marqués par les combats.

De nombreuses personnes ont saisi l’opportunité de rentrer au Soudan après la reprise des vols aériens

Les Soudanais jeunes et plus pauvres reviennent également dans la poignée de bus qui quittent l’Égypte chaque jour. Parfois, ils mettent trois jours sur la route pour rejoindre leur domicile, car le Soudan est un vaste pays et ne dispose pas des meilleures routes.

Ils ont trouvé la vie difficile en Égypte, car il n’existe pas de camps de réfugiés gérés par l’ONU pour leur fournir abri et nourriture – contrairement au Tchad, qui accueille le plus grand nombre de réfugiés soudanais, environ 420 000, alors que l’Égypte en compte environ 320 000, selon les statistiques officielles.

J’ai passé environ deux semaines à Port-Soudan, qui est devenue la capitale alternative du Soudan, la guerre obligeant le général Burhan à s’installer dans la ville alors que les RSF contrôlent de grandes parties de Khartoum, y compris des bâtiments gouvernementaux clés.

Il avait été assiégé au quartier général militaire de Khartoum jusqu’en août, date à laquelle il a réussi à partir. Depuis, RSF mène une vaste offensive pour prendre le contrôle du bâtiment.

La crainte est que le Soudan puisse se retrouver avec deux gouvernements rivaux – l’un mis en place par le général Dagalo à Khartoum et l’autre par le général Burhan à Port-Soudan.

Les ministres – ou ministres désignés – du général Burhan se sont également installés à Port-Soudan, le ministère des Affaires étrangères demandant aux autorités de la ville de lui accorder un terrain sur lequel il pourrait construire son siège. De nombreuses missions diplomatiques et agences des Nations Unies se sont également installées à Port-Soudan, une ville stratégiquement importante située le long des routes maritimes de la mer Rouge.

Bien que largement pacifique, la ville a été frappée par des combats il y a un peu plus d’une semaine lorsque les troupes gouvernementales ont tenté de supprimer les points de contrôle installés par une milice ethnique.

Cela a fait craindre que la guerre ne s’étende à la ville, mais les forces gouvernementales ont jusqu’à présent gardé le contrôle, assurant leurs propres points de contrôle, effectuant des patrouilles et faisant respecter un couvre-feu de 23h00 à 06h00.

Il y a désormais également des coupures de courant de plusieurs heures par jour, obligeant les entreprises et les foyers à utiliser des générateurs, ce qui a aggravé la pollution de l’air et les niveaux de bruit dans la ville côtière, une destination de vacances populaire jusqu’à ce que la guerre éclate.

La corniche de Port-Soudan n’est plus aussi fréquentée qu’avant la nuit

La corniche, qui était au cœur de la vie nocturne où se retrouvaient amis et amoureux, n’est plus aussi animée qu’avant.

Le propriétaire d’un magasin d’alimentation, Ibrahim Taha, a déclaré qu’il avait été contraint de fermer son commerce, car les coûts augmentaient alors que sa clientèle diminuait. Il est désormais au chômage.

Un autre propriétaire de restaurant, spécialisé dans « l’al-Aqashi », un plat populaire composé principalement de viande grillée sur de fines brochettes, a déclaré que la guerre l’avait contraint à fermer son entreprise à Khartoum et à déménager à Port-Soudan.

« J’ai subi de lourdes pertes à Khartoum, après que RSF a pris le contrôle du quartier d’al-Amarat, où se trouve mon restaurant, et j’ai donc décidé de partir pour Port-Soudan », a-t-il déclaré, ajoutant que malgré les coupures d’électricité constantes et la hausse des coûts, il envisageait d’ouvrir d’autres succursales car la demande pour sa nourriture était forte.

Port-Soudan est devenu le foyer de centaines de familles qui ont fui les combats à Khartoum. Certains d’entre eux vivent dans des conditions difficiles et surpeuplées dans des écoles et des bâtiments gouvernementaux, avec un manque de nourriture, de soins de santé et d’eau potable.

Une femme, Batoul Tayya, a déclaré qu’elle et ses enfants avaient quitté leur refuge, « grâce à un généreux bienfaiteur qui nous a hébergé ».

« La situation au refuge était extrêmement difficile, alors j’ai décidé de partir avec ma famille et de commencer à vendre du thé », a-t-elle expliqué.

Son histoire – comme celle de beaucoup d’autres – est un douloureux rappel d’une guerre qui a ruiné la vie de millions de personnes.

Nous espérons tous que le conflit prendra bientôt fin afin que nos vies puissent revenir à la normale.

Je suis maintenant de retour au Caire, et la vie plus au nord, le long du Nil, n’est tout simplement plus la même.

J’aspire à Omdurman, à me promener au bord du Nil Blanc, à m’asseoir sous ses arbres et à siroter un thé tout en discutant avec mes parents et amis – en les retrouvant et en me souvenant de ceux que nous avons perdus pendant la guerre.