Vivre près de la nature présente de nombreux avantages, et un examen récent de diverses données collectées par une équipe de scientifiques allemands à travers l’Europe a montré que vivre dans un endroit avec de nombreuses espèces d’oiseaux offre le même niveau de satisfaction qu’une augmentation de salaire, un rapport dans Daily Mail m’a dit.

À maintes reprises, des recherches régulières ont répertorié les aspects positifs de la vie dans une végétation luxuriante. Au fil des ans, diverses études ont amélioré la santé mentale en vivant près de la nature. L’équipe d’experts allemands a consulté les données de milliers de personnes de différents pays d’Europe qui vivent près de la nature. L’étude a révélé que vivre près de 14 nouvelles espèces d’oiseaux suscite le même niveau de plaisir et de satisfaction qu’une augmentation de salaire annuelle de 1344 £ (1806,27 $).

Les résultats de la recherche, qui ont été publiés dans la revue Économie écologique, visant à « examiner la relation entre la diversité des espèces et la satisfaction à l’égard de la vie au niveau continental, en ciblant plusieurs groupes d’espèces et en tenant compte des effets potentiellement confondants d’autres caractéristiques naturelles et facteurs socio-économiques. »

L’auteur et écologiste Joel Methorst du Centre de recherche sur la biodiversité et le climat de Senckenberg aurait déclaré que les Européens vivant dans un environnement avec différentes espèces d’oiseaux semblaient heureux dans leur vie.

L’étude de l’équipe comprenait des données provenant de plus de 26 000 adultes de toute l’Europe qui avaient une grande variété d’espèces d’oiseaux dans leur environnement local. Selon les chercheurs, le tirage au sort pour les individus était la disponibilité de verdure et d’étendues d’eau directement liées aux diverses espèces d’oiseaux trouvées dans un endroit particulier. Cela a une influence directe sur le fait que les gens se sentent heureux dans un environnement urbain.

Les chercheurs ont déclaré que l’étude a révélé que la diversité des oiseaux affectait à la fois leur quotient de bonheur et leurs revenus. L’étude a révélé qu’une personne qui gagnait 13 380 £ par an se sentait satisfaite de la variété des oiseaux dans son environnement, comme elle le ferait si elle obtenait une augmentation de salaire de 1 344 £.

Methorst a déclaré qu’en raison de la diminution de la diversité de la nature en raison de l’urbanisation et du changement climatique, le bien-être humain est une préoccupation et beaucoup choisissent de rechercher un environnement plus naturel dans lequel vivre afin de vivre sainement.