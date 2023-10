La série Vivo Y compte un nouveau membre avec le lancement du Y78t en Chine. L’appareil présente le même design de base que le modèle Y78 China standard, mais avec une puce Snapdragon 6 Gen 1 à la barre et une batterie plus grande de 6 000 mAh avec une charge de 44 W. Le reste des spécifications est repris avec le même écran LCD IPS de 6,64 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’arrière apporte une caméra principale de 50 MP et un capteur de profondeur de 2 MP, tandis que l’avant abrite un jeu de tir selfie de 8 MP logé dans une découpe perforée.







Vivo Y78T en blanc, noir et bleu

vivo Y78T est disponible dans les couleurs noir, bleu et blanc. La version 8/128 Go est au prix de 1 499 CNY (205 $) pour la version 12/256 Go. Les ventes ouvertes en Chine devraient commencer le 22 octobre.

