vivo Y78 se mondialise avec un écran incurvé de 6,78″ à 120 Hz et Snapdragon 695

vivo Singapore a discrètement révélé la version mondiale du Y78 – nous disons «mondial» car il diffère un peu du Y78 lancé en Chine plus tôt ce mois-ci. Celui-ci est plus grand et avec un chipset différent, ce qui le rend plus similaire au Y78+ d'avril, mais pas tout à fait identique non plus.













vivo Y78 (mondial)

Le Global Vivo Y78 est équipé d’un écran spacieux de 6,78 pouces – un panneau AMOLED 120 Hz avec une résolution FHD + (20: 9) et un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. C’est un écran incurvé, donc le téléphone est relativement étroit pour sa taille, mesurant 164,3 x 74,8 x 7,9 mm et pesant 177 g.

Il a un corps en plastique classé IP54, ce qui signifie qu’il gardera la majeure partie de la poussière et peut résister aux éclaboussures d’eau.

Niché dans un trou de perforation se trouve un appareil photo 16MP (f/2.45), tandis que l’arrière a un seul module d’intérêt – un capteur 64MP combiné avec une ouverture f/1.8 et une stabilisation optique de l’image. À l’arrière se trouvent également une caméra macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. C’est différent des deux autres téléphones Y78, qui ont des caméras arrière selfie 8MP et 50MP.

Le Y78 est alimenté par le Snapdragon 695. Ce n’est pas le chipset le plus rapide, mais il permet la connectivité 5G. vivo l’a associé à 8 Go de RAM (plus jusqu’à 8 Go de RAM virtuelle supplémentaire) et à un stockage généreux de 256 Go (il n’y a cependant pas de slot d’extension). Notez que le chipset limite l’enregistrement vidéo à 1080p @ 30fps, tout comme sur le Y78+. Quoi qu’il en soit, le téléphone exécute FuntouchOS 13/Android 13 prêt à l’emploi.

Le Y78 fonctionne sur une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 44 W, tout comme ses homonymes. Le téléphone est livré avec un chargeur 11V/4A et un câble USB-C dans la boîte, plus (au moins à Singapour) un étui de base et un protecteur d’écran pré-appliqué.

Le prix du vivo Y78 n'a pas encore été révélé, mais le nouveau téléphone devrait bientôt arriver dans les magasins. Il est disponible en Dreamy Gold et Flare Black, tous deux avec un effet dégradé.









vivo Y78 (global) en Dreamy Gold et Flare Black

