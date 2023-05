vivo Y78 devient officiel : SoC Dimensity 7020, écran 120 Hz et appareil photo 50MP

vivo a dévoilé le mois dernier le Y78+ avec le SoC Snapdragon 695, et aujourd’hui la société a suivi avec le modèle régulier, alimenté par la puce Dimensity 7020.

Une autre différence notable entre le vivo Y78 et le Y78+ est que le premier est construit autour d’un écran LCD FullHD+ 120Hz de 6,64″, tandis que le second contient un écran AMOLED incurvé FullHD+ 120Hz de 6,78″ avec un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique. Le modèle vanille propose à la place une solution montée sur le côté.

De plus, alors que les deux smartphones contiennent des batteries de 5 000 mAh avec une charge filaire de 44 W, le vivo Y78 est en réalité plus épais et plus lourd (190 g contre 177 g) que la version Plus. Il convient également de mentionner que l’appareil photo principal 50MP du Y78+ est doté d’un OIS, ce que l’unité 50MP du Y78 n’a pas. Quoi qu’il en soit, l’appareil photo principal des deux smartphones est rejoint par des unités de profondeur 2MP, avec l’appareil photo selfie à l’avant utilisant un capteur 8MP.

Le vivo Y78, comme le Y78+, exécute OriginOS 3 basé sur Android 13 prêt à l’emploi. Il dispose également d’un port USB-C et d’une prise casque 3,5 mm et dispose d’une connectivité Bluetooth 5.3 au lieu de 5.1.

Le vivo Y78 est proposé en trois couleurs et trois configurations de mémoire – 8 Go/128 Go, 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go au prix de 1 399 CNY (200 $/185 €/16 570 INR), 1 699 CNY (245 $/225 €/ 20 120 INR) et 1 999 CNY (290 $/265 €/23 675 INR), respectivement. Il sera mis en vente en Chine à partir du 13 mai via le site Web chinois officiel de vivo, mais nous attendons toujours de connaître sa disponibilité sur d’autres marchés.

Source (en chinois)