vivo Y77e (T1) devient officiel avec le SoC Dimensity 810 et l’appareil photo 50MP

La semaine dernière, vivo a annoncé le Y77e en Chine, qui est une version du Y77 malaisien avec des caméras primaires basse résolution (13MP contre 50MP) et selfie (8MP contre 16MP). Maintenant, vivo a dévoilé le Y77e (T1) dans son pays d’origine, qui est essentiellement un Y77e avec un appareil photo principal de 50 MP et une configuration de mémoire unique de 8 Go/256 Go. Le Y77e a deux autres options – 6 Go/128 Go et 8 Go/128 Go.

Le reste des spécifications du vivo Y77e (T1) comprend le SoC Dimensity 810, OriginOS Ocean basé sur Android 12 et un écran LCD FullHD+ de 6,58″. Le smartphone dispose d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, prend en charge les réseaux 5G et dispose d’un microSD emplacement pour carte pour une extension de stockage jusqu’à 1 To.

L’ensemble est alimenté par une batterie de 5 000 mAh qui se recharge via un port USB-C jusqu’à 18 W.

Le vivo Y77e (T1) est proposé en trois couleurs et est au prix de 1 799 CNY (265 $/260 €) en Chine – le même que le modèle 8 Go/256 Go du Y77e. Il n’y a pas de mot sur sa disponibilité, cependant.











vivo Y77e (T1)

La source (en chinois)