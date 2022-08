vivo Y77e annoncé avec Dimensity 810 et batterie 5 000 mAh

vivo a lancé le Y77 en Chine le mois dernier avec le SoC Dimensity 930, et aujourd’hui la société a annoncé sa variante « e », alimentée par la puce Dimensity 810.

Le vivo Y77e exécute OriginOS Ocean basé sur Android 12 et est disponible en trois configurations de mémoire : 6 Go/128 Go, 8 Go/128 Go et 8 Go/256 Go. Il dispose également d’un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage jusqu’à 1 To.

Le smartphone est construit autour d’un écran FullHD+ OLED de 6,58″ avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Et l’ensemble du package est alimenté par une batterie de 5 000 mAh chargée via un port USB-C jusqu’à 18 W.

Pour la photographie, vous obtenez un appareil photo frontal de 8 MP et un appareil photo principal de 13 MP à l’arrière, rejoints par une unité macro de 2 MP. Le reste des points forts du vivo Y77e comprend la connectivité 5G, une prise casque 3,5 mm et un lecteur d’empreintes digitales latéral.

Si tout cela vous semble familier, c’est parce que le vivo Y77e est une version du Y77 disponible en Malaisie avec des spécifications légèrement différentes. Le Y77 malaisien dispose d’un jeu de tir selfie de 16 MP et d’un appareil photo principal de 50 MP à l’arrière. Il contient également un écran LCD au lieu d’un panneau OLED et exécute Funtouch OS 12.









vivo Y77e • vivo Y77 (Malaisie)

Pour en revenir au vivo Y77e, le smartphone propose trois options de couleur et le modèle 8 Go/128 Go est au prix de 1 699 CNY (250 $/245 €) en Chine. vivo n’a pas révélé le prix des deux autres versions, et nous n’avons pas non plus d’informations sur la disponibilité du téléphone.











Options de couleur du vivo Y77e

