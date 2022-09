vivo Y75s devient officiel avec Dimensity 700, appareil photo 64MP et batterie 5 000 mAh

vivo a annoncé le Y75 5G alimenté par Dimensity 700 plus tôt cette année et a suivi avec le Y75 4G alimenté par Helio G96 quelques mois plus tard. Aujourd’hui, la société a élargi sa série Y avec le dévoilement des Y75, avec la puce Dimensity 700 à la barre.

Le SoC MediaTek est couplé avec jusqu’à 12 Go de RAM, et le smartphone dispose de 256 Go de stockage à bord avec la possibilité de l’étendre jusqu’à 1 To via une carte microSD. Sur le plan logiciel, vous obtenez OriginOS Ocean basé sur Android 11 daté au lieu d’Android 12 (nous n’attendons pas Android 13 prêt à l’emploi).

Le vivo Y75s est construit autour d’un écran LCD FullHD + de 6,58 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 120 Hz et une densité de pixels de 401 ppi. Le panneau a également une encoche pour la caméra selfie 8MP, avec la caméra principale 64MP placée à l’intérieur d’un rectangle île à l’arrière.Il est rejoint par une unité ultra large 8MP et une unité macro 2MP.

Le reste des points forts du vivo Y75 comprend un lecteur d’empreintes digitales latéral, une prise casque 3,5 mm et USB-C. Le smartphone dispose également d’une connectivité 5G et contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 18 W.

Le vivo Y75s est disponible en deux couleurs et options de mémoire – 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go. Le premier est au prix de 1 899 CNY (272 $/274 €) tandis que le second coûte 2 199 CNY (315 $/318 €). Les deux modèles sont répertoriés sur le site Web chinois officiel de vivo, mais il n’y a pas de mot sur leur date de vente.

