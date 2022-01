vivo Y75 5G annoncé avec plus de RAM et une meilleure caméra selfie

vivo est sur une lancée ces derniers temps depuis que la société a lancé sept smartphones ce mois-ci – Y21T, V23, V23 Pro, Y33T, Y21e, Y55 5G et Y21A. Ce nombre est passé à huit aujourd’hui alors que vivo a introduit un autre smartphone, baptisé vivo Y75 5G.

Le vivo Y75 5G n’est cependant pas un tout nouveau smartphone. Il s’agit en fait du Y55 5G avec plus de RAM et une caméra selfie haute résolution. Le Y55 5G est livré avec 4 Go de RAM et une unité selfie de 8 MP, tandis que le Y75 5G arbore un jeu de tir selfie de 16 MP et dispose de 8 Go (+ 4 Go virtuels) de RAM intégrée.









vivo Y55 5G • vivo Y75 5G

Le reste des spécifications du vivo Y75 5G comprend un SoC Dimensity 700, un écran LCD FullHD + de 6,58 « , Funtouch OS 12 (probablement basé sur Android 11), un stockage de 128 Go (extensible jusqu’à 1 To) et un système de caméra à l’arrière comprenant 50MP primaire, Macro 2MP et unités de profondeur 2MP.

Le vivo Y75 5G est livré avec une batterie de 5 000 mAh qui s’alimente via un port USB-C jusqu’à 18 W, et vous obtenez également un scanner d’empreintes digitales latéral pour un déverrouillage sans mot de passe.









options de couleur vivo Y75 5G

Le Y75 5G est proposé dans les couleurs Starlight Black et Glowing Galaxy et est disponible en Inde pour 21 990 INR (290 $ / 260 €) via le site Web indien officiel de vivo et les magasins de détail partenaires.

