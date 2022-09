vivo Y73t fait ses débuts avec un chipset Dimensity 700

Le vivo Y73t vient d’être annoncé en Chine. Le smartphone d’entrée de gamme est livré avec une grosse batterie avec une charge de 44 W et un appareil photo principal de 50 MP. Il est en grande partie similaire à l’iQOO Z6x, mais est livré avec un nouveau chipset Mediatek.

Le Y73t est alimenté par Dimensity 700, couplé à 8/12 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. Son écran LCD de 6,58 pouces a une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. Il y a une encoche en forme de goutte d’eau en haut pour la caméra selfie 8MP.

À l’arrière, les appareils photo principaux 50MP et macro 2MP sont assis sur une grande île rectangulaire avec le flash LED.











vivo Y73t

La capacité de la batterie est de 6 000 mAh et se recharge via un port USB-C. Les autres spécifications incluent OriginOS Ocean au-dessus d’Android 12, un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et une prise audio de 3,5 mm en bas.

Le vivo Y73t est déjà en vente sur le site Web de l’entreprise et chez les partenaires de vente au détail en trois couleurs – noir, bleu et orange. Le prix de ce téléphone uniquement en Chine commence à partir de 1 399 CNY (195 $) pour la version 8/128 Go, le 8/256 Go est de 1 599 CNY (222 $), tandis que le 12/256 Go est de 1 799 CNY (250 $) .

La source (en chinois)