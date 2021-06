vivo Y73 avec triple caméra teasé avant le lancement

vivo a dévoilé les Y73 en octobre dernier, et il suivra bientôt avec la vanille Y73 en tant que directeur de la stratégie de marque de la division indienne, M. Nipun Marya, a publié le teaser du téléphone sur Twitter.

L’image révèle le design du panneau arrière du Y73, qui est différent de celui des Y73. L’îlot de caméra, qui comprend trois tireurs, a également une forme différente. Il ressemble aux modules de caméra des vivo X60 et X60 Pro.

Ni M. Marya ni vivo ne nous disent quoi que ce soit sur les spécifications du Y73, mais un récent rapport a affirmé que le smartphone serait alimenté par le SoC Helio G95 et arborerait un écran FullHD + AMOLED de 6,44 pouces avec un scanner d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique.

Le vivo Y73 démarrera FuntouchOS 11.1 basé sur Android 11 et disposera de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage à bord. Le smartphone sera également livré avec la fonction RAM étendue que nous avons vue sur le X60 Pro et le X60 Pro+, qui augmentera virtuellement la RAM du smartphone de 3 Go en utilisant le stockage interne.

Le département de caméras du Y73 comprendra un total de quatre caméras – un tireur selfie 16MP à l’intérieur de l’encoche, avec la caméra principale 64MP à l’arrière rejointe par une macro 2MP et des unités de profondeur 2MP.

Garder l’ensemble du package opérationnel sera une batterie de 4 000 mAh avec une charge de 33 W.

Nous n’avons pas encore la date de lancement du Y73, mais vous pouvez vous attendre à ce que vivo publie plus de teasers dans les prochains jours pour créer un battage médiatique autour du smartphone.