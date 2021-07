vivo Y72 5G lancé en Inde avec Snapdragon 480, taux de rafraîchissement de 90 Hz

Le premier combiné 5G de la série Y in vivo en Inde est désormais officiel avec le lancement du Y72 5G. Le combiné est alimenté par le chipset Snapdragon 480 au lieu du Dimensity 700 de MediaTek sur le modèle mondial. Les caméras arrière sont également légèrement différentes ici avec un tireur principal de 48MP à la place de celui de 64MP sur la variante internationale et un vivaneau auxiliaire de 2MP au lieu du 8MP ultralarge. Un autre changement vient de l’écran qui arbore désormais un taux de rafraîchissement de 90 Hz mais obtient une caméra selfie 8MP déclassée.







vivo Y72 5G en gris ardoise et prisme magique

Le reste des spécifications correspond à un écran LCD IPS de 6,58 pouces et à une résolution FHD+. La batterie a une capacité de 5 000 mAh et une charge de 18 W. Côté logiciel, nous avons le Funtouch OS 11.1 de vivo basé sur Android 11. Le Y72 5G arbore également un scanner d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation ainsi qu’une prise casque et 128 Go de stockage interne expiable via microSD.

Les ventes sont déjà en cours sur la boutique en ligne de vivo. Le prix commence à 20 990 INR (282 $) et les utilisateurs peuvent choisir entre les couleurs Prism Magic et Slate Grey.