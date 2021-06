vivo Y70t annoncé avec Exynos 880 et batterie 4 500 mAh

Un troisième membre de la série Y70 de vivo a été annoncé en Chine aujourd’hui, dites bonjour au Y70t. Malgré la marque Y70, le nouveau téléphone présente des spécifications identiques à celles des Y51 de l’année dernière, qui étaient elles-mêmes assez similaires aux Y70 du début de l’année, à l’exception de certaines caméras auxiliaires différentes.

Vous obtenez un écran LCD IPS de 6,53 pouces avec une découpe pour la caméra selfie 8MP. Il y a une empreinte digitale latérale sur le bouton d’alimentation et une prise casque à côté du port USB-C. La configuration de la caméra comprend une caméra principale de 48 MP soutenue par une caméra macro de 2 MP et un assistant de profondeur de 2 MP. Le SoC Exynos 880 de Samsung se trouve à la barre, associé à 6/8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage qui peut être étendu via microSD.

L’avant du logiciel est couvert par FuntouchOS 10.5 au-dessus d’Android 10. Côté batterie, vous obtenez une cellule de 4 500 mAh avec une charge de 18 W.

Le modèle de base 6/128 Go coûte 1 499 CNY (235 $), il existe également une version 8/128 Go pour 1 699 CNY (265 $) et un modèle haut de gamme avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 1 999 CNY (310 $).