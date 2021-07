vivo Y53s 4G annoncé avec Helio G80 et triple caméra 64MP

vivo a lancé le Y53s 5G le mois dernier, et aujourd’hui, la société a annoncé son homologue 4G, mais ce n’est pas seulement une variante 4G du Y53 puisque les deux smartphones ont des fiches techniques différentes.

Pour commencer, le vivo Y53s 4G est alimenté par le SoC Helio G80, tandis que le modèle 5G a une puce Snapdragon 480 à la barre. De plus, le tireur de selfie a une bosse mégapixel – passant de 8MP à 16MP – et les caméras principales 64MP et macro 2MP à l’arrière sont désormais rejointes par un capteur de profondeur 2MP.

Le taux de rafraîchissement de l’écran a été réduit de 90 Hz à 60 Hz, mais la vitesse de charge de la batterie est passée de 18 W à 33 W. Sur le plan logiciel, le smartphone exécute Funtouch OS 11.1 basé sur Android 11 au lieu d’OriginOS, ce dernier étant actuellement exclusif à la Chine.

Le reste des fonctionnalités du Y53s 4G reste le même que celui du modèle 5G, ce qui signifie que vous obtenez un écran LCD FullHD+ de 6,58″, 8 Go (+ 3 Go virtuels) de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 5 000 mAh.

Le vivo Y53s 4G est également livré avec un port USB-C, un emplacement pour carte microSD dédié et un lecteur d’empreintes digitales latéral annoncé pour déverrouiller le smartphone en 0,24 seconde.







vivo Y53s 4G

Le Y53s 4G est proposé dans les couleurs bleu violet et noir vert et sera vendu au Vietnam pour 6 990 000 VND (305 $ / 255 €).

La source (en vietnamien) | Passant par