vivo Y52t dévoilé : Dimensity 700, écran 6,51″ et batterie 5 000 mAh

vivo a élargi sa série Y avec le dévoilement du Y52t. Il est alimenté par le SoC Dimensity 700, contient un écran LCD HD+ de 6,51 pouces et exécute OriginOS Ocean basé sur Android 12 prêt à l’emploi.

Le vivo Y52t dispose de 8 Go de RAM et de deux options de stockage – 128 Go et 256 Go. Il dispose également d’un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage jusqu’à 1 To.

Pour la photographie, le vivo Y52t est livré avec trois caméras en remorque – un tireur selfie 8MP à l’avant et un appareil photo principal 13MP à l’arrière rejoint par une unité macro 2MP. L’ensemble du package est alimenté par une batterie de 5 000 mAh chargée via un port USB-C jusqu’à 10 W.

Le reste des points forts du vivo Y52t comprend une prise casque 3,5 mm, un lecteur d’empreintes digitales latéral et une connectivité 5G.











Options de couleur du vivo Y52t

Le vivo Y52t propose trois options de couleur et sera mis en vente en Chine à partir du 19 septembre sur le site officiel de vivo. La version 8 Go/128 Go est au prix de 1 399 CNY (200 $/200 €) et le modèle 8 Go/256 Go à 1 599 CNY (230 $/230 €). Cependant, il existe une remise à durée limitée de 100 CNY (15 $/15 €) sur les deux variantes.

