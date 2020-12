La semaine dernière nous a apporté notre premier aperçu des vivo Y52 et maintenant l’appareil a été dévoilé en Chine. Alimenté par le Dimensity 720 avec 6/8 Go de RAM, le Y52s est le dernier midranger 5G de vivo. Il apporte également une configuration à double caméra à l’arrière, une batterie de 5000 mAh et une charge de 18 W.

Il y a un écran LCD de 6,58 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La caméra selfie 8MP est logée à l’intérieur de l’encoche en forme de goutte d’eau en haut. À l’arrière, nous trouvons un tireur principal de 48MP soutenu par un assistant de profondeur de 2MP.









vivo Y52s en gris, blanc et dégradé

Vous obtenez également un scanner d’empreintes digitales situé sur le côté droit tandis que la prise casque se trouve en bas à côté du port USB-C. Le téléphone démarre Android 10 avec FuntouchOS 10.5 sur le dessus

Le vivo Y52s est disponible en gris, blanc et dégradé. Le prix de détail pour la version 6/128 Go est fixé à 1598 CNY (245 USD) tandis que le modèle 8/128 Go coûte 1798 CNY (275 USD).

