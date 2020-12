Si vous ne pouvez pas les battre, inondez le marché – c’est probablement le mantra de vivo sur la révolution des smartphones 5G en Chine. La société prépare un autre smartphone pour le marché intérieur, et cette fois, il s’appellera vivo Y52s 5G. Il est déjà apparu sur le site Web de certification de China Telecom avec des rendus et des spécifications complètes, et il semble que le téléphone fonctionnera sur un chipset Dimensity 720.











vivo Y52s 5G

Le vivo Y52s 5G est répertorié avec un écran de 6,58 pouces, probablement un écran LCD, avec une encoche en forme de goutte d’eau sur le dessus pour la caméra selfie 8 MP. La résolution du panneau est Full HD + et comme il n’y a pas de place pour le scanner d’empreintes digitales, il a fait son chemin sur le côté.

La conception de l’appareil photo imite la série X50, mais nous pouvons en fait voir un tireur majeur avec un capteur de 48 MP, une caméra secondaire de 2 MP pour les portraits et le troisième trou n’est en fait qu’un flash LED. Les autres spécifications incluent une batterie avec une charge d’environ 5000 mAh (répertoriée comme 4910 mAh, mais c’est probablement la quantité minimale).

Le prix du vivo Y52s 5G serait de 1 998 CNY (305 $) pour une variante de 8/128 Go. Cependant, nous ne pouvons pas être sûrs qu’il s’agit du prix d’origine et pas seulement d’un espace réservé. Ce que nous savons, ce sont les couleurs de ce téléphone – gris, bleu et une sorte de dégradé qui va du blanc au rose et violet et bleu au turquoise.

Via