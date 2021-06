vivo Y51A obtient un combo de mémoire 6/128 Go et un prix inférieur

Le midranger vivo Y51A est sur le marché depuis plus de six mois, et la société a annoncé qu’elle obtenait une nouvelle variante de mémoire qui réduira légèrement le prix. Les fans en Inde pourront acheter une nouvelle version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 16 990 INR (230 $/190 €).

Le vivo Y51A est actuellement vendu pour 17 990 INR (240 $ / 205 €) sur Amazon India et est livré avec 8 Go de RAM. Les autres spécifications incluent un chipset Qualcomm Snapdragon 662, un écran LCD de 6,58 pouces avec une résolution Full HD+ et trois caméras à l’arrière.

Le téléphone est livré avec une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 18 W via le port USB-C. Il est livré avec Funtouch OS, basé sur Android 11, et peut être acheté en deux couleurs – Crystal Symphony (en réalité un dégradé gris-rose) et Titanium Sapphire, un travail de peinture bleu foncé.

Passant par