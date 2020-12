Vivo rafraîchit sa gamme de séries Y en Inde avec le lancement de Vivo Y51. Le même modèle a été lancé en Indonésie plus tôt ce mois-ci, et il est livré avec trois caméras arrière, un processeur Qualcomm Snapdragon 665 et une batterie de 5000 mAh. Notamment, la société de technologie chinoise a une autre variante du smartphone avec le même surnom qui porte des caméras quadruples mais qui est disponible sur certains marchés. Le module de caméra arrière du Vivo Y51 en Inde ressemble à celui du téléphone Vivo 20.

Le prix du Vivo Y51 en Inde est fixé à 17 990 Rs pour la seule variante de stockage 8 Go + 128 Go, et le smartphone est disponible en deux options de couleur Titanium Sapphire et Crystal Symphony. Bien que les détails de sa disponibilité en Inde ne soient pas clairs, la société a annoncé dans une note de presse ses accords de vente tels que Rs 101 off avec la carte de crédit Bajaj Finserv lors des transactions EMI, et d’autres avantages avec HDB Financial Services, ZestMoney et IDFC Bank. «Poursuivant l’engagement de Vivo à« Fabriquer en Inde », le tout nouveau Vivo Y51 est fabriqué dans l’usine Vivo de Greater Noida», a ajouté la société.

De plus, Vivo met également à niveau l’option de stockage sur le Vivo Y30. Il obtient une variante de 6 Go + 128 Go au prix de 14 990 Rs. Plus de détails sur sa disponibilité sont attendus prochainement.

En termes de spécifications, le Vivo Y51 nouvellement lancé dispose d’un écran LCD Full HD + de 6,58 pouces (1 080 x 2 408 pixels) avec une encoche en forme de goutte d’eau. Sous le capot, il contient le SoC Qualcomm Snapdragon 665 associé à 8 Go de RAM et à 128 Go de stockage extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD. Sa configuration à trois caméras comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels avec une ouverture f / 1,79, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture de f / 2,2 et un appareil photo de 2 mégapixels avec une ouverture de f / 2,4. Les caméras arrière prennent en charge des modes tels que portrait, enregistrement vidéo 4K, vidéo ultra-stable, panoramique, photo en direct, ralenti, time-lapse, mode super nuit, etc. Pour les selfies, il existe un vivaneau de 16 mégapixels.

Les autres fonctionnalités du Vivo Y51 incluent le Wi-Fi bi-bande, le Bluetooth 5.0 pour la connectivité, une prise audio de 3,5 mm, etc. Il est livré avec une batterie de 4500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 18 W. Le téléphone est censé offrir 14,3 heures de lecture vidéo.