Vivo a récemment lancé le Vivo Y51 (2020) avec des caméras arrière quadruples de 48 mégapixels, bien que le téléphone ait été lancé sur certains marchés. Il semble que la société chinoise de smartphones envisage de lancer prochainement le smartphone en Inde; cependant, la date de sortie exacte reste incertaine. Selon un rapport de MySmartPrice citant des personnes familiarisées avec le sujet, le téléphone arriverait en Inde avec un prix inférieur à 20 000 roupies dans le but de rivaliser avec les téléphones à petit budget proposés par Samsung et Xiaomi. Le rapport ajoute que Vivo remplacerait le Vivo S1 Pro par Vivo Y51 (2020), qui a été lancé en janvier 2020.

Récemment, Vivo Y51 (2020) a reçu la certification du Bureau of Indian Standards (BIS) avec le numéro de modèle Vivo V2030, qui indique également le lancement imminent du smartphone en Inde. Sans mentionner explicitement la date de lancement, le rapport indique que le smartphone pourrait être lancé début janvier, le Vivo S1 Pro ayant également fait ses débuts en janvier de cette année. Plus tôt dans la journée, Vivo a dévoilé le Vivo V20 Pro 5G en Inde au prix de 29 990 Rs. Actuellement, la société propose déjà les modèles vanille Vivo V20 et Vivo V20 SE dans le pays.

En termes de spécifications, la variante globale du Vivo Y51 (2020) et la variante indienne du téléphone devraient être les mêmes. Pour rappel, le Vivo Y51 (2020) qui a été lancé en septembre de cette année est livré avec un écran AMOLED full-HD + 6,38 pouces avec une résolution de 1080×2,340 pixels. Il est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 665 Soc accompagné de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré qui est extensible jusqu’à 256 Go de stockage via un emplacement pour carte microSD. Il contient en outre un capteur d’empreintes digitales sous-écran et dispose d’un mode d’affichage permanent. Sa configuration de caméra arrière quadruple comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels avec une ouverture f / 1,8, un appareil photo ultra-large de 8 mégapixels, un appareil photo macro 2 mégapixels et un appareil photo portrait de 2 mégapixels. Les caméras arrière prennent en charge des modes tels que la capture de la paume, la commande vocale, l’enregistrement au ralenti, la super macro, le mode super nuit, etc.

Pour les selfies et les appels vidéo, il y a un appareil photo de 16 mégapixels logé à l’intérieur de l’encoche de la goutte d’eau. Les autres fonctionnalités du Vivo Y51 (2020) incluent le Wi-Fi bi-bande, Bluetooth 5.0 pour la connectivité, Android 10, etc. Il comprend également une batterie de 4500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 18 W.