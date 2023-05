vivo Y36 devient officiel dans les versions 4G et 5G

vivo a présenté un nouveau téléphone aujourd’hui, et son premier lancement est en Indonésie. On parle du Y36, qui vient succéder au Y35 d’août dernier. Curieusement, le modèle a été annoncé en deux variantes – une 4G, une 5G, bien que seule la première ait jusqu’à présent été répertoriée sur son site officiel pour l’Indonésie.

Les seules différences entre les deux sont le chipset utilisé et les noms des coloris dans lesquels ils seront proposés : le modèle 4G reçoit le Snapdragon 680, et Glitter Aqua et Meteor Black, tandis que l’itération 5G est livrée avec le Dimensity 6020 de MediaTek en Vert cristal et noir mystique. Sinon, les spécifications sont les mêmes.









Vivo Y36

Nous parlons d’un écran LCD « Ultra O » de 6,64 pouces avec une résolution de 1080×2388, d’un appareil photo principal de 50 MP avec un capteur de profondeur de 2 MP à côté, d’un appareil photo selfie de 16 MP, de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage extensible et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 44 W. Les téléphones fonctionnent sous Android 13 avec Funtouch OS 13 de vivo en plus. Les dimensions sont de 164,06 x 76,17 x 8,07 mm, tandis que le poids est de 202 g.

Le 4G Y36 a un prix de vente recommandé de 3 399 000 IDR, soit environ 226 $ ou 211 € au taux de change actuel. On ne sait toujours pas combien coûtera la version 5G, ni quand celles-ci arriveront sur d’autres marchés.

