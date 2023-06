vivo Y36 arrive en Inde

Le nouveau Y36 de vivo est initialement apparu en Indonésie le mois dernier, et aujourd’hui, il a enfin atterri en Inde également. Nous parlons de la version 4G, alimentée par le SoC Snapdragon 680.

Il est maintenant disponible à partir de la propre boutique en ligne indienne de vivo, ainsi que Flipkart et les magasins de détail hors ligne. Le prix est de 16 999 INR, et il n’y a qu’un seul modèle, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, que vous pouvez avoir dans les coloris Vibrant Gold et Meteor Black.











vivo Y36 en noir météore

Le vivo Y36 dispose d’un écran tactile LCD de 6,64 pouces 1080×2388 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 650 nits, un support de carte microSD, un appareil photo principal de 50 MP avec une ouverture f/1.8, un capteur de profondeur de 2 MP à côté, un capteur de 16 MP f/2.45 selfie vivaneau et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 44 W.











vivo Y36 en or vibrant

Le téléphone fonctionne sous Android 13 avec Funtouch OS 13 de vivo sur le dessus, et il présente une résistance à la poussière et à l’eau IP54. Il y a un capteur d’empreintes digitales latéral intégré dans le bouton d’alimentation.

