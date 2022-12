vivo Y35 5G dévoilé avec batterie Dimensity 700 et 5 000 mAh

vivo a lancé le Y35 en août avec le SoC Snapdragon 680 et une charge filaire de 44 W mais pas de connectivité 5G. Eh bien maintenant, il a dévoilé la variante 5G du Y35, qui est alimentée par le SoC Dimensity 700.

Le vivo Y35 5G est construit autour d’un écran LCD de 6,51″ avec une encoche en forme de goutte d’eau comme le modèle 4G. Cependant, la résolution de l’écran est réduite de FullHD+ à HD+, tout comme le taux de rafraîchissement – de 90 Hz à 60 Hz.

Les systèmes de caméras sont également différents. Le Y35 4G est livré avec une triple caméra 50MP, tandis que le Y35 5G arbore une configuration à double caméra comprenant des caméras primaires 13MP et macro 2MP. Pour les selfies et les appels vidéo, le vivo Y35 5G dispose d’une caméra frontale de 5MP, contrairement à son homologue 4G arborant un jeu de tir de 16MP.

Le vivo Y35 5G se charge également plus lentement que la variante 4G (15 W contre 44 W) mais a la même capacité de batterie (5 000 mAh). Une autre différence entre les deux smartphones est que le Y35 4G a été lancé avec FuntouchOS 12 basé sur Android 11, tandis que le Y35 5G démarre OriginOS Ocean basé sur Android 13. Cependant, les deux versions ont un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté, une prise casque 3,5 mm , et un port USB-C.

Le vivo Y35 5G est disponible en noir, or et bleu et dispose de trois options de mémoire – 4 Go/128 Go, 6 Go/128 Go et 8 Go/128 Go au prix de 1 199 CNY (170 $/160 €), 1 399 CNY (200 $/€ 190) et 1 499 CNY (215 $/205 €), respectivement. Il sera vendu en Chine via le site Web chinois officiel de vivo, mais sa disponibilité sur d’autres marchés n’est pas connue.

La source (en chinois)