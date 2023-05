vivo Y35+ 5G annoncé avec Dimiensity 6020

Le vivo Y35 5G qui a été lancé en décembre a maintenant un successeur avec le vivo Y35+ 5G. Le téléphone nouvellement lancé apporte un chipset Dimensity 6020 qui est presque identique au Dimensity 700 de 2020 aux côtés d’une caméra principale de 50MP et d’une batterie de 5000 mAh.

Le vivo Y35+ 5G est construit autour d’un écran LCD IPS de 6,64 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le téléphone a une encoche en forme de goutte d’eau abritant sa caméra frontale de 8 mégapixels. L’arrière abrite un tireur principal de 50MP aux côtés d’un module auxiliaire non spécifié. Il y a une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 15 W pour que tout fonctionne tandis que le côté logiciel est couvert par Android 13 avec OriginOS 3.0 en plus.









vivo Y35+ 5G dans ses trois couleurs officielles

vivo Y35 + 5G est disponible en noir, bleu et violet et commence à 1 399 CNY (198 $) pour la version 6/128 Go en Chine. La version 8/128 Go coûte 1 599 CNY (225 $) tandis que le modèle haut de gamme 8/256 Go coûte 1 799 (254 $).

