Vivo a lancé un smartphone 5G abordable, à savoir le Vivo Y31s, doté du nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 480. Le téléphone économique est disponible en deux options de stockage et avec une configuration à double caméra arrière. Il dispose également d’un affichage du taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’une batterie de 5000 mAh. Il est actuellement disponible en Chine et la société n’a pas encore partagé ses détails de disponibilité mondiale.

En termes de conception, il est livré avec un écran Full HD + de 6,58 pouces (1080×2408 pixels) avec un rapport écran / corps de 90,61% et une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie. Son module de caméra arrière présente un design carré qui comprend également le flash LED. Sous le capot, le Vivo Y31s contient le nouveau SoC octa-core Snapdragon 480 avec processeur graphique Adreno 619 et jusqu’à 6 Go de RAM LPDDR4X. Il est également livré avec 128 Go de stockage UFS2.1 et prend en charge les cartes double SIM (Nano).

La configuration de la caméra arrière abrite une caméra principale de 13 mégapixels avec une ouverture f / 2,2 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec un objectif f / 2,4. À l’avant, il y a un jeu de tir de 8 mégapixels pour les appels vidéo et les selfies. Les autres caractéristiques notables du Vivo Y31 incluent la 5G, la 4G VoLTE, le Wi-Fi bi-bande, le Bluetooth 5.1, le GPS, une prise casque 3,5 mm et Funtouch OS 10.5 basé sur Android 11. Il contient une batterie de 5000 mAh qui prend en charge 18 W rapide charge via le port USB Type-C. Le téléphone comprend également un ensemble de capteurs tels que le capteur de gravité, le capteur de lumière ambiante, le capteur de proximité, le gyroscope et la boussole électronique. Il pèse 185,5 grammes et mesure 8,40 mm d’épaisseur.

En termes de prix, sa variante de base 4 Go + 128 Go coûte 1 498 CNY (environ 17 000 Rs) tandis que la variante 6 Go + 128 Go est au prix de 1698 CNY (environ 19 300 Rs). Les clients en Chine peuvent acheter l’appareil à partir du 15 janvier dans les options de couleur gris, rouge et argent. Il est actuellement disponible pour les réservations via le site Web de Vivo China.