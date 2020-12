vivo devrait lancer la série X60 aujourd’hui, mais il continue également de travailler sur son hôte de milieu de gamme. Le dernier téléphone dont nous entendons parler s’appelle vivo Y31s 5G et est apparu sur le site Web de China Telecom avec toutes ses spécifications et photos. Il s’agit d’une version plus abordable du vivo Y52s 5G avec des mises à niveau dans le chipset et les principaux départements de la caméra.





vivo Y31s coté à China Telecom

Le vivo Y31s 5G dispose d’un chipset Snapdragon 690 et d’un seul niveau de mémoire – 6/128 Go. L’écran a une diagonale de 6,58 pouces et, tout comme sur le Y52, il est de la variété LCD.











vivo Y31s 5G

La double configuration à l’arrière voit le capteur 48MP du Y52 remplacé par un capteur 13MP plus basique, tandis qu’un vivaneau secondaire 2MP sert principalement à des fins décoratives. À l’avant, un appareil photo 8MP est assis dans une encoche en forme de goutte d’eau.

Le vivo Y31s 5G est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 18 W sur un port USB-C. Il arbore également une prise audio 3,5 mm.

Le téléphone devrait commencer à se vendre le 31 décembre, date à laquelle nous saurons si le prix indiqué de 1798 CNY (environ 270 $) est réel ou simplement un espace réservé.

