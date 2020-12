Vivo rafraîchit sa série de smartphones Y à petit budget avec le lancement de Vivo Y30 Standard Edition. Le smartphone est disponible en Chine dans un modèle de stockage unique disponible dans les options de couleur Aurora et Cloud Water Blue. Certaines des caractéristiques notables du Vivo Y30 Standard Edition incluent la configuration de la double caméra arrière, le SoC MediaTek Helio P35 et une batterie de 5000 mAh. Actuellement, le Vivo V30 vanille avec trois caméras arrière est disponible en Inde à partir de 13 990 Rs.

Le prix du Vivo Y30 Standard Edition en Chine est fixé à Rs à 1398 CNY, soit environ 15 700 Rs en Inde, pour le seul modèle de stockage 6 Go + 128 Go. Il est disponible à l’achat sur le site Web de Viva China et auprès de revendeurs partenaires. La société chinoise de smartphones n’a pas encore partagé ses détails de disponibilité mondiale. Comme mentionné, ses options de couleur incluent Aurora et Cloud Water Blue. En termes de design, la nouvelle Vivo Y30 Standard Edition ressemble à la Vivo V30 vanille avec un module de caméra rectangulaire à l’arrière, mais avec une encoche en forme de goutte d’eau sur le panneau avant au lieu d’une découpe perforée.

Il arbore un écran LCD IPS HD + de 6,51 pouces (720×1 600 pixels) avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et un rapport écran / corps de 89%. Sous le capot, il contient le SoC MediaTek Helio P35 (MT6765) associé au GPU PowerVR GE8320, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible jusqu’à 256 Go avec une carte microSD. Il fonctionne sous Android 10 Funtouch OS 10.5 prêt à l’emploi et prend également en charge les cartes double SIM (nano). Sa configuration à double caméra comprend un appareil photo principal de 13 mégapixels avec ouverture f / 2,2 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec objectif f / 2,4. L’appareil photo principal peut filmer des vidéos Full HD et son application pour appareil photo prend en charge des modes tels que panorama, portrait, photographie accélérée, vision intelligente et correction de documents. À l’avant, il y a un appareil photo de 8 mégapixels avec un objectif f / 1,8 pour les selfies et les appels vidéo. Il prend en charge le panorama, le portrait, la photo dynamique, etc.

Les autres fonctionnalités du Vivo Y30 Standard Edition incluent la 4G, le Wi-Fi double bande, le Bluetooth 5.0, le GPS, le Glonass, l’USB OTG, une prise casque 3,5 mm et un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté. Il est livré avec une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 10 W via le port Micro-USB.