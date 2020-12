vivo a annoncé le Y30 en mai et a lancé une nouvelle variante en Chine en octobre, qui est un Y20 rebaptisé disponible en Inde. Maintenant, la société a présenté le vivo Y30 Standard Edition, qui est principalement basé sur le Y30 régulier vendu en Chine, mais avec quelques rebondissements.

Pour commencer, le Y30 Standard Edition est alimenté par le SoC Helio P35, tandis que le Y30 d’octobre a un chipset Snapdragon 460 à la barre. La deuxième différence est la quantité de RAM – le Y30 standard a 8 Go de RAM tandis que l’édition Standard est livrée avec 6 Go de RAM à bord.

Il y a aussi une différence dans le nombre de caméras arrière entre les deux modèles Y30. Le Y30 Standard Edition supprime l’unité macro 2MP et est livré avec un module principal de 13MP et des modules de profondeur 2MP. Il se recharge également plus lentement jusqu’à 10W.







vivo Y30 Standard Edition • vivo Y30 lancé en Chine en octobre

Le reste des spécifications de l’édition standard Y30 restent les mêmes que celles du Y30 lancé en octobre, ce qui signifie que vous obtenez un écran LCD HD + de 6,51 pouces, une caméra selfie de 8 MP et une batterie de 5000 mAh qui tire son énergie via un port microUSB.

Le Y30 Standard Edition démarre Funtouch OS 10.5 basé sur Android 10, prend en charge Face Unlock et dispose d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté. Il est livré avec 128 Go de stockage et dispose d’un emplacement pour carte microSD dédié pour une extension de stockage jusqu’à 256 Go.







vivo Y30 Standard Edition est disponible en deux couleurs

L’édition standard vivo Y30 a deux options de couleur et est déjà disponible à l’achat en Chine pour 1398 CNY (215 $ / 175 €) sur le site officiel de la société, mais on ne sait pas sa disponibilité internationale.

La source (en chinois)