vivo Y27 fait ses débuts avec le chipset Helio G85 et l’appareil photo principal de 50 MP

Le vivo Y27 a été certifié plus tôt ce mois-ci, et aujourd’hui, la version 4G du téléphone a été introduite sur plusieurs marchés. Il est livré avec un chipset Helio G85, une double caméra de 50 MP et un prix abordable de 699 MYR (155 $) en Malaisie et de 14 999 INR (185 $) en Inde.

Le vivo Y27 est livré avec un écran LCD IPS de 6,64 pouces et une résolution Full HD+. Il a une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie de 8 MP, tandis que le tireur principal dispose d’un capteur de portrait de 2 MP pour une entreprise. La batterie est de 5 000 mAh, qui prend en charge 44 W FlashCharge.

Ce smartphone semble familier, et c’est parce qu’il s’agit du même boîtier que le vivo Y35+, disponible en Chine. Cependant, le chipset Mediatek est différent, et avec la charge rapide impressionnante, nous pouvons traiter le Y27 comme un nouvel appareil.

Le téléphone est peut-être un milieu de gamme abordable avec 128 Go de stockage et pas de slot micro SD, mais il possède des fonctionnalités impressionnantes, telles que le dernier Android 13 avec Funtouch 13 en haut et 6 Go de RAM qui peuvent être étendus avec 6 Go de plus grâce à la fonction Extended RAM 3.0.











Vivo Y27

En plus de ces spécifications, le vivo Y27 est également magnifique – l’option Sea Blue est une belle couleur azur, tandis que Burgundy Black est exactement ce à quoi cela ressemble – un panneau noir avec une teinte bordeaux. Vivo India a sauté la variante bleue et a opté pour un Garden Green. Le téléphone est déjà disponible à l’achat sur le site Web de l’entreprise.

Source 1 • Source 2