vivo Y27 5G, le nouveau Y27 4G obtient la certification NBTC

vivo a lancé le Y27 4G en décembre 2014 avec le SoC Snapdragon 410, et la société lancera une nouvelle version dès qu’elle aura été certifiée par le NBTC de Thaïlande.

vivo lancera également le Y27 5G puisque celui-ci a également obtenu la certification du NBTC. La nouvelle version 4G porte le code de modèle V2249, tandis que la variante 5G porte le numéro de modèle V2302.









Nouveau vivo Y27 4G • vivo Y27 5G

L’autorité de certification thaïlandaise ne divulgue aucune spécification de ces smartphones, mais un fuite récente a révélé que le smartphone sera livré avec le SoC Helio G85, un écran à encoche de 6,64 pouces et un appareil photo principal de 50 MP. Il comportera également un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté pour l’authentification biométrique.



Les images divulguées du nouveau vivo Y27 4G

Le nouveau vivo Y27 4G devrait être lancé en Inde plus tard ce mois-ci en trois couleurs : vert, bordeaux et noir. Nous pourrions voir la branche indienne de vivo lancer bientôt sa campagne de promotion pour le Y27 4G, ce qui pourrait en dire plus sur le smartphone.







Fuite de l’image du nouveau vivo Y27 4G

Source 1, Source 2 (les deux en thaï)