vivo Y22s lance avec Snapdragon 680 et 18W de charge

Le dernier téléphone vivo de la série Y est ici avec les vivo Y22 récemment annoncés et apporte plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur. Le Y22s est équipé du chipset Snapdragon 680 de Qualcomm avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD.

Il y a un écran LCD IPS de 6,55 pouces à l’avant avec une résolution HD+ et une caméra selfie 8MP logée dans une encoche en forme de goutte d’eau. Le dos apporte un tireur principal de 50MP avec une ouverture f/1.8 aux côtés d’un module auxiliaire de 2MP. Le logiciel avant est couvert par FuntouchOS 12 qui est basé sur Android 12. Le téléphone dispose également d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18W.

Vivo Y22s est disponible dans les couleurs Starlit Blue et Summer Cyan et se vend pour 5 990 000 VND (255 $) au Vietnam. Les ventes ouvertes sont déjà en cours tandis que la disponibilité dans d’autres pays n’est pas encore détaillée.

La source (en vietnamien)