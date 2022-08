vivo Y22 s’arrête chez Geekbench avant son lancement officiel

En août dernier, vivo a lancé le Y21 et nous voici maintenant un an plus tard en attente d’un successeur. Nous n’aurons pas à attendre longtemps, cependant, à première vue, car un prototype vivo Y22 (à ne pas confondre avec le Y22 de 2013) vient d’être repéré dans la base de données Geekbench.

Cela a révélé qu’il est alimenté par le SoC Helio G85 de MediaTek, contrairement au Y21 qui devait se contenter du Helio P35. Comme son prédécesseur, le Y22 dispose de 4 Go de RAM. Le Y22 fonctionne bien sûr sous Android 12, et son numéro de modèle est V2207, comme établi dans le passé par diverses agences de certification.

Selon les rumeurs précédentes, le Y22 aurait un écran tactile LCD de 6,44 pouces 720 x 1600 avec un taux de rafraîchissement de base de 60 Hz, une caméra selfie de 8 MP et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge de 18 W. Il peut également y avoir un capteur d’empreintes digitales latéral et une encoche en forme de goutte d’eau.

Clairement, le Y22 devrait devenir officiel bientôt, probablement avant la fin de ce mois. Nous vous en dirons plus dès que de nouvelles informations feront surface.

