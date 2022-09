vivo Y22 arrive avec un chipset Helio G85 de deux ans

Les vivo Y22 sont apparus au Vietnam le mois dernier, et maintenant la société propose une version encore plus abordable, appelée vivo Y22. L’appareil est déjà en précommande en Indonésie pour 2 399 000 IDR, soit environ 160 $.

Plus le prix est bas, plus la société a apporté un chipset plus ancien et moins de mémoire, mais a conservé les deux caméras et la grosse batterie.

Le vivo Y22 est construit autour d’un écran LCD de 6,55 pouces avec une résolution de 720p et une encoche en forme de goutte d’eau sur le dessus. Il y a un appareil photo 50MP à l’arrière et un tireur selfie 8MP. D’autres similitudes avec les Y22 incluent l’encombrement, et bien qu’ils aient tous deux une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 18 W, le Y22 est 2 grammes plus léger.

Le gros changement est le chipset, qui est un Helio G85. vivo l’appelle un “processeur de jeu”, mais en réalité, il s’agit d’une plate-forme vieille de deux ans qui alimentait les appareils de milieu de gamme à la mi-2020.

Le vivo Y22 est livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, tandis qu’une version 6/128 Go est attendue plus tard. Le prix est de 2 399 000 IDR, soit environ 160 dollars, et les clients indonésiens peuvent déjà précommander l’appareil dans les couleurs Starlite Blue, Metaverse Green ou Summer Cyan.

