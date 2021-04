La série vivo Y20 se compose de six téléphones différents, et aujourd’hui un nouveau nom a été ajouté à la gamme – vivo Y20s [G]. Il a été mis en vente aux Philippines en tant que version des vivo Y20 avec un chipset Helio G80, et sera vendu sur d’autres marchés sous le nom de vivo Y20G.

Les Vivo Y20 [G] a le même panneau LCD de 6,51 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau à l’avant que le reste de la gamme Y20.

À l’arrière, vous obtenez un appareil photo principal 13MP ainsi que des modules de profondeur 2MP et macro 2MP.







vivo Y20s [G]

Le téléphone est vendu dans les pays d’Asie-Pacifique en deux couleurs: noir obsidienne et bleu puriste. Il existe une option de mémoire unique de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, et le téléphone coûte 9 990 PHP, soit environ 205 $ / 190 €.

Il est déjà disponible chez vivo Philippines, mais peut également être acheté auprès de Lazada et Shopee, où les détaillants jetteront des écouteurs vivo TWS en cadeau au coût de 2499 PHP (51 $ / 43 €) s’ils sont achetés séparément.

La source