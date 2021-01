vivo a lancé un total de cinq smartphones de la série Y20 – Y20, Y20i, Y20s, Y20A et Y20 (2021). Aujourd’hui, il a ajouté un sixième baptisé vivo Y20G.

Le vivo Y20G est construit autour d’un écran LCD HD + de 6,51 « avec une encoche sur le dessus pour la caméra selfie 8MP. À l’arrière, nous obtenons une configuration à triple caméra qui est une combinaison de modules de capteur de profondeur 13MP principal, 2MP macro et 2MP.

Le vivo Y20G dispose d’un SoC Helio G80 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le smartphone démarre Funtouch OS 11 basé sur Android 11 et est également livré avec un emplacement pour carte microSD qui permet une extension de stockage jusqu’à 1 To.

Le Y20G dispose d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté censé déverrouiller le téléphone en 0,17 seconde. Le smartphone est proposé dans les couleurs Obsidian Black et Purist Blue et est livré avec une batterie de 5000 mAh qui se recharge via un port microUSB jusqu’à 18W.







vivo Y20G dans les couleurs Obsidian Black et Purist Blue

Le vivo Y20G est fabriqué dans l’usine de la société à Greater Noida en Inde dans le cadre du programme «Make in India». Son prix est de 14 990 INR (205 USD) et sera vendu en Inde via le site local de la société, Amazon.in, Flipkart, Paytm, Tata Cliq et des magasins de détail hors ligne à travers le pays. Sa disponibilité sur d’autres marchés reste cependant inconnue.