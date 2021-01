Le vivo Y20A introduit en Inde il y a quelques jours est maintenant disponible à l’achat dans le pays via la boutique en ligne de la société. Son prix est de 11490 INR (155 $ / 130 €) et propose deux options de couleur: Dawn White et Nebula Blue.

Le vivo Y20A rejoint les Y20 et Y20i en Inde qui ont été lancés en août dernier. Mais ce n’est pas un smartphone entièrement nouveau. Il s’agit d’un vivo Y20 (2021) rebaptisé avec un SoC Snapdragon 439 et 3 Go de RAM.







vivo Y20A dans les couleurs Dawn White et Nebula Blue

Le reste des spécifications restent les mêmes, ce qui signifie que le Y20A est livré avec un écran LCD HD + de 6,51 « , une caméra selfie 8MP et une configuration à trois caméras à l’arrière, comprenant un primaire de 13MP, une profondeur de 2MP et des unités macro 2MP.

Le vivo Y20A démarre le Funtouch OS 11 basé sur Android 11, dispose d’un stockage de 64 Go à bord et d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

L’alimentation de l’ensemble est une batterie de 5000 mAh qui tire de l’énergie via un port microUSB jusqu’à 10 W.

