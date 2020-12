vivo a annoncé le Y20 en août et se prépare maintenant à introduire le Y20 (2021), qui a été certifié par le NBTC de Thaïlande.

La désignation de modèle de sport vivo Y20 (2021) V2043, et bien que la liste sur le site Web du régulateur thaïlandais ne révèle pas ses spécifications, elle confirme que le Y20 (2021) ne prendra pas en charge les réseaux 5G.

Le Y20 (2021) devrait être doté de quelques améliorations par rapport au Y20 lancé en août, qui est construit autour d’un écran LCD HD + de 6,51 pouces et dispose d’un SoC Snapdragon 460 sous le capot.





vivo Y20

Le smartphone est livré avec une batterie de 5000 mAh chargeant jusqu’à 18 W via un port microUSB et dispose d’un total de quatre caméras à bord – une caméra 8MP à l’avant et une configuration triple caméra à l’arrière composée d’un primaire 13MP, macro 2MP et Unités de capteur de profondeur 2MP.

