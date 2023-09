Vivo Y17 lancé à Singapour avec Helio G85 et un appareil photo principal 50MP

Vivo a discrètement annoncé le smartphone Y17s à Singapour, qui est un téléphone bas de gamme avec des spécifications assez basiques et nous ne savons pas s’il sortira de Singapour, mais ce sera probablement le cas.

Le vivo Y17s fonctionne sur un chipset MediaTek Helio G85 et est construit autour d’un écran LCD IPS de 6,56 pouces, 720p avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Et même si cela ne semble pas grand-chose, Vivo annonce une luminosité maximale de 840 nits, ce qui devrait être suffisant pour une utilisation confortable en extérieur, même par une journée ensoleillée. Il n’y a pas beaucoup de variantes de mémoire parmi lesquelles choisir, juste celle de 6 Go/128 Go. Un emplacement pour carte microSD est cependant disponible.

Côté caméra, l’appareil embarque une caméra arrière de 50 MP f/1.8 couplée à un capteur de profondeur de 2 MP, tandis que la caméra selfie repose sur un capteur de 8 MP couplé à une ouverture f/2.0.

L’ensemble du matériel est alimenté par une batterie de 5 000 mAh, prenant en charge une charge plutôt lente de 15 W. Il démarre également Funtouch OS 13 sur Android 13. D’autres fonctionnalités notables incluent la certification IP54 contre les éclaboussures et la poussière.

L’appareil est désormais disponible à l’achat à Singapour pour 199 SGD (146 $) en Glitter Purple et Forest Green. Il sera probablement diffusé dans d’autres pays asiatiques et il semble que Singapour ne soit que la première étape.