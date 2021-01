Vivo a actualisé sa gamme de smartphones Y à petit budget avec les Vivo Y12. Le smartphone est disponible en Inde en deux options de couleur et, comme son nom l’indique, l’appareil est une version atténuée du Vivo Y12 original, lancé en mai 2019. Les caractéristiques notables du dernier smartphone incluent une batterie de 5000 mAh, deux caméras arrière et le processeur mobile MediaTek Helio P35. Le smartphone Y12 d’origine contient le chipset MediaTek Helio P22 et trois caméras à l’arrière.

Le prix du Vivo Y12 en Inde est fixé à 9 990 Rs pour le seul modèle de stockage 3 Go de RAM + 32 Go. Les clients peuvent acheter le smartphone à partir d’aujourd’hui dans les options de couleur Phantom Black et Glacier Blue sur Amazon, Flipkart, Paytm, Tatacliq et toutes les chaînes officielles Vivo. Au moment de la rédaction de cet article, le téléphone n’est répertorié que sur Amazon mais pourrait bientôt atteindre d’autres plates-formes. Le site de commerce électronique propose des offres de vente telles qu’une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à 9200 Rs, un EMI sans frais et une remise instantanée de 1500 Rs sur les transactions EMI par carte de crédit Yes Bank. Vivo dit que l’appareil est fabriqué dans son usine de Greater Noida, dans l’Uttar Pradesh, pour pousser l’initiative du gouvernement « Make in India ».

En termes de fonctionnalités, le Vivo Y12s est livré avec un écran IPS HD + de 6,51 pouces (1600×720 pixels) doté d’un menton considérable et d’une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie. Sous le capot, il contient le SoC MediaTek Helio P35 associé à 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage intégré. Il propose également un scanner d’empreintes digitales latéral avec le bouton d’alimentation pour déverrouiller et allumer facilement l’appareil, en même temps.

Les deux caméras arrière du téléphone sont logées dans un module rectangulaire avec flash LED. La configuration de la caméra arrière contient un appareil photo 13 mégapixels avec une ouverture f / 2,2 et un appareil photo 2 mégapixels avec une ouverture f / 2,4. À l’avant, il y a un jeu de tir de 8 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Le Vivo Y12s est livré avec des modes de caméra préchargés tels que portrait, panoramique, photo en direct, ralenti, time-lapse, pro, etc.

Les autres fonctionnalités notables du smartphone incluent le Wi-Fi bi-bande, Bluetooth v5, GPS, OTG et FunTouch OS 11 (basé sur Android 10) prêts à l’emploi. Le Vivo Y12s contient une batterie de 5000 mAh qui se recharge via le port micro-USB.